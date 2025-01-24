Россия выдвинула требование НАТО для завершения войны против Украины

Официальная Москва начала цинично утверждать, что одним из главных элементов для завершения войны является отмена обещания НАТО по поводу будущего вступления Украины.
Главные тезисы
- Кремль до сих пор боится, что Украина станет членом НАТО.
- Владимир Зеленский заявил, что от нового президента США Дональда Трампа зависит, вступит ли Украина в Альянс.
РФ придумала новое требование для завершения войны
С заявлением по этому поводу выступил замглавы МИД России Александр Грушко.
Он начал цинично уверять, что потенциальное членство Украины в НАТО "не делает возможным достижение мира в Украине".
По словам Грушко, именно это требование якобы обеспечит устранение коренных причин этой войны.
По словам скандального дипломата, официальная Москва, мол, считает "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО.
Зеленский объяснил, кто может помочь Украине вступить в НАТО
Как считает глава государства Владимир Зеленский, именно от нового президента США Дональда Трампа зависит, станет ли Украина членом НАТО.
Президент также подчеркнул, что четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.
По словам украинского лидера, он и его команда продолжают сражаться за гарантии безопасности.
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