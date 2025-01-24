Россия выдвинула требование НАТО для завершения войны против Украины
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Политика
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Россия выдвинула требование НАТО для завершения войны против Украины

Грушко
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Источник:  online.ua

Официальная Москва начала цинично утверждать, что одним из главных элементов для завершения войны является отмена обещания НАТО по поводу будущего вступления Украины.

Главные тезисы

  • Кремль до сих пор боится, что Украина станет членом НАТО.
  • Владимир Зеленский заявил, что от нового президента США Дональда Трампа зависит, вступит ли Украина в Альянс.

РФ придумала новое требование для завершения войны

С заявлением по этому поводу выступил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он начал цинично уверять, что потенциальное членство Украины в НАТО "не делает возможным достижение мира в Украине".

По словам Грушко, именно это требование якобы обеспечит устранение коренных причин этой войны.

И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые делали бы невозможным в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это также стало политикой самого Альянса.

Александр Грушко

Александр Грушко

Заместитель главы МИД России

По словам скандального дипломата, официальная Москва, мол, считает "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО.

Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта в Украине и вокруг нее, — добавил Грушко.

Зеленский объяснил, кто может помочь Украине вступить в НАТО

Как считает глава государства Владимир Зеленский, именно от нового президента США Дональда Трампа зависит, станет ли Украина членом НАТО.

Президент также подчеркнул, что четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.

Однако все зависит от США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, он и его команда продолжают сражаться за гарантии безопасности.

Мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО поддерживают нас.

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