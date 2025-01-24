Росія висунула вимогу НАТО для завершення війни проти України

Офіційна Москва почала цинічно стверджувати, що одним із головних елементів для завершення війни є скасування обіцянки НАТО щодо майбутнього вступу України.
Головні тези:
- Кремль досі боїться, що Україна стане членом НАТО.
- Володимир Зеленський заявив, що від нового президента США Дональда Трампа залежить чи вступить Україна в Альянс.
РФ вигадала нову вимогу для завершення війни
З заявою з цього приводу виступив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко.
Він почав цинічно запевняти, що потенційне членство України в НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні”.
За словами Грушко, саме ця вимога нібито забезпечить усуненням корінних причин цієї війни.
За словами скандального дипломата, офіційна Москва, мовляв, вважає "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО.
Зеленський пояснив, хто може допомогти Україні вступити в НАТО
Як вважає глава держави Володимир Зеленський, саме від нового президента США Дональда Трампа наразі залежить, чи стане Україна членом НАТО.
Президент також наголосив, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.
За словами українського лідера, він та його команда продовжують боротися за гарантії безпеки.
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