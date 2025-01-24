Росія висунула вимогу НАТО для завершення війни проти України

Офіційна Москва почала цинічно стверджувати, що одним із головних елементів для завершення війни є скасування обіцянки НАТО щодо майбутнього вступу України.

РФ вигадала нову вимогу для завершення війни

З заявою з цього приводу виступив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко.

Він почав цинічно запевняти, що потенційне членство України в НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні”.

За словами Грушко, саме ця вимога нібито забезпечить усуненням корінних причин цієї війни.

І ми будемо домагатися не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б унеможливлювали в будь-якому вигляді членство України в НАТО, а й будемо наполягати на тому, щоб це також стало політикою самого альянсу. Олександр Грушко Заступник глави МЗС Росії

За словами скандального дипломата, офіційна Москва, мовляв, вважає "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО.

Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного, стійкого, залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї, — додав Грушко. Поширити

Зеленський пояснив, хто може допомогти Україні вступити в НАТО

Як вважає глава держави Володимир Зеленський, саме від нового президента США Дональда Трампа наразі залежить, чи стане Україна членом НАТО.

Президент також наголосив, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.

Проте все залежить від США. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО — ми не будемо в НАТО. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, він та його команда продовжують боротися за гарантії безпеки.