Трамп рассмотрит новый вариант военной помощи для Украины

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог официально подтвердил, что Дональд Трамп рассмотрит возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

Трамп может изменить подход в оказании помощи Украине

По словам спецпредставителя, данный сценарий может стать частью комплексного решения.

Ключевой замысел заключается в том, чтобы не только усилить Украину в войне против России, а также укрепить американскую оборонную промышленность.

Мы много раз обсуждали использование замороженных российских активов для покупки американского оружия. Кит Келлог Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и РФ

На этом фоне Келлог обратил внимание, что именно вооружение остается главным элементом для возвращения мира в Украину.

Несмотря на это, нельзя забывать и о других важных факторах, например, дипломатии и экономическом давлении.

По словам спецпредставителя, сейчас идея направления российских активов на нужды украинской обороны остается "на столе".

Вооружение Украины все еще важный элемент, но это лишь часть общей картины. Использование замороженных активов для финансирования покупки оружия — это вариант, который президент Соединенных Штатов будет рассматривать, — добавил Келлог. Поделиться

Украина и Италия также обсуждают эту идею

11 января официальные Киев и Рим обсудили возможность использования доходов от замороженных активов РФ для закупки систем ПВО итальянского производства и их боеприпасов.

Это была одна из главных тем переговоров заместителя министра обороны Анатолия Клочко с делегацией Агентства по оборонной промышленности Министерства обороны Италии.

Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах разного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины, — сказал Клочко. Поделиться

Также известно, что у украинской делегации была возможность ознакомиться с продукцией итальянских оборонных компаний.