Трамп рассмотрит новый вариант военной помощи для Украины

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог официально подтвердил, что Дональд Трамп рассмотрит возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Важный аспект – усиление позиций Украины в отношении России и укрепление американской оборонной промышленности.
- Для достижения мира в Украине необходимо не только вооружение, но и дипломатия и экономическое давление.
- Украина и Италия изучают возможность использования доходов от замороженных активов РФ для закупки систем ПВО и боеприпасов.
Трамп может изменить подход в оказании помощи Украине
По словам спецпредставителя, данный сценарий может стать частью комплексного решения.
Ключевой замысел заключается в том, чтобы не только усилить Украину в войне против России, а также укрепить американскую оборонную промышленность.
На этом фоне Келлог обратил внимание, что именно вооружение остается главным элементом для возвращения мира в Украину.
Несмотря на это, нельзя забывать и о других важных факторах, например, дипломатии и экономическом давлении.
По словам спецпредставителя, сейчас идея направления российских активов на нужды украинской обороны остается "на столе".
Украина и Италия также обсуждают эту идею
11 января официальные Киев и Рим обсудили возможность использования доходов от замороженных активов РФ для закупки систем ПВО итальянского производства и их боеприпасов.
Это была одна из главных тем переговоров заместителя министра обороны Анатолия Клочко с делегацией Агентства по оборонной промышленности Министерства обороны Италии.
Также известно, что у украинской делегации была возможность ознакомиться с продукцией итальянских оборонных компаний.
Киев и Рим договорились продолжить работу по реализации идеи по созданию совместных промышленных проектов.
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