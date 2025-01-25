Путин отправил сигнал россиянам после ультиматума Трампа — видео
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Путин отправил сигнал россиянам после ультиматума Трампа — видео

Путин
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Источник:  ISW

Российский диктатор Владимир Путин во время интервью на государственном телевидении официально заявил, что РФ вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время.

Главные тезисы

  • Фактически Путин отказался от завершения войны против Украины.
  • Интервью диктатора является попыткой влияния на российские элиты.
  • Путин считает, что возможны исключительно переговоры между США и Россией без участия Украины.

Путин отказывается от завершения войны против Украины

Свою позицию нелегитимный президент РФ озвучил 24 января во время интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Главный месседж Путина к собственному народу довольно прост и однозначен — в ближайшем будущем война против Украины будет продолжаться.

По словам диктатора, маловероятно, что официальная Москва будет участвовать в мирных переговорах.

Кроме того, он еще раз цинично соврал, что война России против Украины является частью более широкого конфликта между РФ и Западом.

Путин, вероятно, использует интервью с Зарубиным на российском государственном телевидении, чтобы послать четкий сигнал российскому обществу, что Россия вряд ли примет участие в мирных переговорах в ближайшем будущем и что война вряд ли закончится в ближайшее время, отмечает команда ISW.

Что означает новое заявление Путина

По убеждению американских аналитиков из Института изучения войны, это интервью нелегитимного президента РФ также попытка влияния на российские элиты, которые хотят в конце концов остановить войну против Украины.

Таким образом, Путин хочет дать всем понять, что никаких быстрых путей достижения мира не будет.

Это заявление демонстрирует неизменную позицию Путина, который продвигает нарратив, что Украина является марионеткой Запада, а конфликт является частью глобального противостояния великих государств.

Более того, российский диктатор убежден, что переговоры о войне в Украине могут быть достигнуты только между США и Россией, без прямого участия официального Киева.

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