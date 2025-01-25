Путин отправил сигнал россиянам после ультиматума Трампа — видео

Российский диктатор Владимир Путин во время интервью на государственном телевидении официально заявил, что РФ вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время.
Главные тезисы
- Фактически Путин отказался от завершения войны против Украины.
- Интервью диктатора является попыткой влияния на российские элиты.
- Путин считает, что возможны исключительно переговоры между США и Россией без участия Украины.
Путин отказывается от завершения войны против Украины
Свою позицию нелегитимный президент РФ озвучил 24 января во время интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.
Главный месседж Путина к собственному народу довольно прост и однозначен — в ближайшем будущем война против Украины будет продолжаться.
По словам диктатора, маловероятно, что официальная Москва будет участвовать в мирных переговорах.
Кроме того, он еще раз цинично соврал, что война России против Украины является частью более широкого конфликта между РФ и Западом.
Что означает новое заявление Путина
По убеждению американских аналитиков из Института изучения войны, это интервью нелегитимного президента РФ также попытка влияния на российские элиты, которые хотят в конце концов остановить войну против Украины.
Таким образом, Путин хочет дать всем понять, что никаких быстрых путей достижения мира не будет.
Более того, российский диктатор убежден, что переговоры о войне в Украине могут быть достигнуты только между США и Россией, без прямого участия официального Киева.
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