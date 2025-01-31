Нет ни единого шанса. Трамп пригрозил России и другим членам БРИКС
Категория
Экономика
Дата публикации

Нет ни единого шанса. Трамп пригрозил России и другим членам БРИКС

Трамп
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Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что введет 100%-ные пошлины для стран БРИКС, если они решат создать собственную валюту, чтобы заменить американский доллар.

Главные тезисы

  • Трамп предупредил Россию и ее союзников о последствиях создания новой валюты.
  • Эту идею активно продвигает Москва, однако другие члены БРИКС пока не готовы к такому решению.

Трамп не позволит создать валюту-конкурента доллару

По словам нового президента США, идея о том, что члены БРИКС попытаются отказаться от доллара, пока США стоят в стороне и наблюдают за этим, уже в прошлом.

Мы будем требовать от этих стран обязательств, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены мощного доллара США, иначе они столкнутся со 100% пошлинами, и им следует ожидать, что они попрощаются с возможностью продавать свою продукцию замечательной американской экономике. Они могут найти другую страну-лоха.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По убеждению главы Белого дома, "нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо".

Дональд Трамп в очередной раз пригрозил, что любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать "привет" пошлинам и "прощай" Америке!”.

Что известно о планах БРИКС

Что важно понимать, БРИКС — это альянс крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Он был основан еще 16 лет назад.

Членами блока являются Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

Стоит отметить, что официальная Москва активно подталкивает других членов БРИКС к созданию новой валюты для взаиморасчетов.

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается снизить зависимость от доллара и избежать ограничений международных финансовых систем.

Однако среди членов БРИКС нет единства в этом вопросе. Китай, хоть и поддерживает идею укрепления роли альтернативных валют, осторожно относится к созданию общей валюты. Индия, в свою очередь, сосредоточена на внутренних экономических интересах и не готова рисковать.

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