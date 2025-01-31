Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что введет 100%-ные пошлины для стран БРИКС, если они решат создать собственную валюту, чтобы заменить американский доллар.

Трамп не позволит создать валюту-конкурента доллару

По словам нового президента США, идея о том, что члены БРИКС попытаются отказаться от доллара, пока США стоят в стороне и наблюдают за этим, уже в прошлом.

Мы будем требовать от этих стран обязательств, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены мощного доллара США, иначе они столкнутся со 100% пошлинами, и им следует ожидать, что они попрощаются с возможностью продавать свою продукцию замечательной американской экономике. Они могут найти другую страну-лоха. Дональд Трамп Президент США

По убеждению главы Белого дома, "нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо".

Дональд Трамп в очередной раз пригрозил, что любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать "привет" пошлинам и "прощай" Америке!”.

Что известно о планах БРИКС

Что важно понимать, БРИКС — это альянс крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Он был основан еще 16 лет назад.

Членами блока являются Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

Стоит отметить, что официальная Москва активно подталкивает других членов БРИКС к созданию новой валюты для взаиморасчетов.

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается снизить зависимость от доллара и избежать ограничений международных финансовых систем.