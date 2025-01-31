Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что введет 100%-ные пошлины для стран БРИКС, если они решат создать собственную валюту, чтобы заменить американский доллар.
Главные тезисы
- Трамп предупредил Россию и ее союзников о последствиях создания новой валюты.
- Эту идею активно продвигает Москва, однако другие члены БРИКС пока не готовы к такому решению.
Трамп не позволит создать валюту-конкурента доллару
По словам нового президента США, идея о том, что члены БРИКС попытаются отказаться от доллара, пока США стоят в стороне и наблюдают за этим, уже в прошлом.
По убеждению главы Белого дома, "нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо".
Дональд Трамп в очередной раз пригрозил, что любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать "привет" пошлинам и "прощай" Америке!”.
Что известно о планах БРИКС
Что важно понимать, БРИКС — это альянс крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Он был основан еще 16 лет назад.
Членами блока являются Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.
Стоит отметить, что официальная Москва активно подталкивает других членов БРИКС к созданию новой валюты для взаиморасчетов.
Таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается снизить зависимость от доллара и избежать ограничений международных финансовых систем.
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