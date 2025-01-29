Зеленский оценил подход Трампа относительно завершения войны

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он высоко оценил позицию нового президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны РФ против Украины и сдерживания российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Украинский президент считает риторику Трампа справедливой и честной.
- Дональд Трамп выдвинул ультиматум Путину по поводу остановки войны с угрозой жестких экономических последствий.
Зеленскому нравится подход Трампа
Как отмечает глава государства, он считает риторику нового главу Белого дома "справедливой и честной".
Глава государства обратил внимание на то, что за время полномасштабного вторжения Силам обороны Украины удалось вернуть под свой контроль половину временно оккупированных территорий.
Согласно последним данным, обнародованным ООН, с момента начала войны в Украине погибло более 12 300 мирных жителей, в том числе более 650 детей.
Что известно об ультиматуме Трампа
Как известно, недавно Дональд Трамп опубликовал в Truth Social жесткий ультиматум, требуя у Путина договориться или готовиться к жестким экономическим последствиям.
На это заявление сразу отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Последний начал утверждать, что война России против Украины якобы не зависит от мировых цен на нефть.
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