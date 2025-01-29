Зеленский оценил подход Трампа относительно завершения войны

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он высоко оценил позицию нового президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны РФ против Украины и сдерживания российского диктатора Владимира Путина.

Зеленскому нравится подход Трампа

Как отмечает глава государства, он считает риторику нового главу Белого дома "справедливой и честной".

Это то, чего боится Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы сильная Украина, — заявил Зеленский в эксклюзивном интервью Шону Ханнити для Fox News. Поделиться

Глава государства обратил внимание на то, что за время полномасштабного вторжения Силам обороны Украины удалось вернуть под свой контроль половину временно оккупированных территорий.

Мы хотели бы добиться справедливого завершения войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин. Владимир Зеленский Президент Украины

Согласно последним данным, обнародованным ООН, с момента начала войны в Украине погибло более 12 300 мирных жителей, в том числе более 650 детей.

Что известно об ультиматуме Трампа

Как известно, недавно Дональд Трамп опубликовал в Truth Social жесткий ультиматум, требуя у Путина договориться или готовиться к жестким экономическим последствиям.

Решите вопрос сейчас и остановите эту бессмысленную войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Если мы не заключим соглашение, вскоре, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на что-либо, что продается Россией Соединенным Штатам и другим странам-союзницам. Дональд Трамп Президент США

На это заявление сразу отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Последний начал утверждать, что война России против Украины якобы не зависит от мировых цен на нефть.