Госдеп США изменил свое решение касательно заморозки иностранной помощи

Детали нового решения Госдепа США

Согласно данным издания The Washington Post, новый американский госсекретарь пока временно согласился продолжить тратить средства на гуманитарные программы.

Что важно понимать, прежде всего речь идет об основных жизненно важных лекарствах, медицинских услугах, еде, жилье и помощи на проживание, а также расходных материалах и разумных административных расходах, необходимых для оказания такой помощи.

Несмотря на это, Марк Рубио до сих пор не согласился сделать исключение для программ, если они связаны с "абортами, конференциями по планированию семьи... гендерными программами" или программами разнообразия, "операциями для трансгендеров или другой помощью, не связанной" со спасением жизни".

Исполнители имеющихся программ гуманитарной помощи, которые спасают жизнь людей, должны продолжить или возобновить работу, если она была прекращена, — сказано в обнародованном меморандуме. Поделиться

В чем заключается нюанс этого решения

Журналисты обращают внимание на то, что решение Марко Рубио носит временный характер.

Кроме того, указано, что "за исключением отдельных исключений или случаев, когда это необходимо для выполнения этого исключения, новые контракты заключаться не должны".

По словам анонимных источников, они до сих пор не смогли понять, что считается "деятельностью, которая спасает жизнь".

Как известно, недавно новый глава Госдепа США приказал приостановить все новые выплаты иностранной помощи, пока они будут подвергнуты проверке.