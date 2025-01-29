Держдеп США змінив своє рішення щодо замороження іноземної допомоги

Деталі нового рішення Держдепу США

Згідно з даними видання The Washington Post, новий американський держсекретар принаймні тимчасово погодився продовжити витрачати кошти на гуманітарні програми.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали і розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги.

Попри це, Марко Рубіо досі не погодився зробити виняток для програм, якщо вони пов'язані з "абортами, конференціями з планування сім'ї... гендерними програмами" або програмами різноманітності, "операціями для трансгендерів або іншою допомогою, не пов'язаною з порятунком життя".

Виконавці наявних програм гуманітарної допомоги, які рятують життя людей, повинні продовжити або відновити роботу, якщо її було припинено, — сказано в оприлюдненому меморандумі. Поширити

У чому полягає нюанс цього рішення

Журналісти звертають увагу на те, що рішення Марко Рубіо має тимчасовий характер.

Окрім того, наголошується, що “за винятком окремих винятків або випадків, коли це необхідно для виконання цього винятку, нові контракти укладатись не повинні".

За словами анонімних джерел, вони досі не змогли зрозуміти, що вважається "діяльністю, яка рятує життя".

Як відомо, нещодавно новий очільник Держдепу США наказав призупинити всі нові виплати іноземної допомоги, поки вони підлягатимуть перевірці.