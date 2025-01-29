Держдеп США змінив своє рішення щодо замороження іноземної допомоги
Категорія
Економіка
Дата публікації

Держдеп США змінив своє рішення щодо замороження іноземної допомоги

Рубіо
Джерело:  The Washington Post

Як повідомляють журналісти, новий очільник Державного департаменту США Марко Рубіо зробив нові винятки у своєму рішенні стосовно заморожування фінансування іноземної допомоги.

Головні тези:

  • Держсекретар США пом’якшив своє рішення щодо замороження іноземної допомоги.
  • Однак воно має тимчасовий характер та обмеження, зокрема, виключення певних програм зі зміни.

Деталі нового рішення Держдепу США

Згідно з даними видання The Washington Post, новий американський держсекретар принаймні тимчасово погодився продовжити витрачати кошти на гуманітарні програми.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали і розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги.

Попри це, Марко Рубіо досі не погодився зробити виняток для програм, якщо вони пов'язані з "абортами, конференціями з планування сім'ї... гендерними програмами" або програмами різноманітності, "операціями для трансгендерів або іншою допомогою, не пов'язаною з порятунком життя".

Виконавці наявних програм гуманітарної допомоги, які рятують життя людей, повинні продовжити або відновити роботу, якщо її було припинено, — сказано в оприлюдненому меморандумі.

У чому полягає нюанс цього рішення

Журналісти звертають увагу на те, що рішення Марко Рубіо має тимчасовий характер.

Окрім того, наголошується, що “за винятком окремих винятків або випадків, коли це необхідно для виконання цього винятку, нові контракти укладатись не повинні".

За словами анонімних джерел, вони досі не змогли зрозуміти, що вважається "діяльністю, яка рятує життя".

Як відомо, нещодавно новий очільник Держдепу США наказав призупинити всі нові виплати іноземної допомоги, поки вони підлягатимуть перевірці.

Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

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