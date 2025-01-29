Суд США заблокував указ Трампа щодо заморожування грантової допомоги
Категорія
Економіка
Дата публікації

Суд США заблокував указ Трампа щодо заморожування грантової допомоги

Трамп
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Джерело:  The New York Times

Згідно з даними The New York Times, Федеральний суд США тимчасово заблокував рішення команди президента Дональда Трампа щодо заморожування федеральних грантів і кредитів на суму близько 3 трильйонів доларів.

Головні тези:

  • Позов активістів та генеральних прокурорів змусив суд втрутитися в ситуацію.
  •  Що важливо розуміти, це рішення Трампа порушує законодавство.
  • Україна планує провести консультації з американськими партнерами для швидкого відновлення фінансування гуманітарних проєктів в Україні.

Указ Трампа не встиг набути чинності

Як вдалося дізнатися журналістам, 28 січня суддя Лорен Аліхан ухвалила рішення у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward.

Останні звернули увагу на те, що указ адміністрації Дональда Трампа порушує Першу поправку та Закон про адміністративні процедури.

Що важливо розуміти, останні регулюють нормотворчу діяльність виконавчої влади. За словами судді, вони оголосить фінальне рішення 3 лютого.

Окремо розглядається позов, поданий генеральними прокурорами 22 штатів і округу Колумбія, які також намагаються заблокувати ініціативу адміністрації Трампа до його остаточного перегляду.

За словами активістів, це рішення судді стало другим випадком в історії, коли Федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень і дати можливість продовжити судовий розгляд.

Як в Україні відреагували на рішення команди Трампа

Указ адміністрації нового президента США прокоментувала заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Щодо призупинення фінансування USAID: Так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити.

Ірина Верещук

Ірина Верещук

Заступниця глави Офісу президента України

За словами Ірини Верещук, на гуманітарному напрямку вдасться все стабілізувати.

Ба більше, вона анонсувала предметні консультації з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні.

Заступниця глави ОПУ пообіцяли, що це станеться найближчим часом.

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