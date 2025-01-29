Суд США заблокировал указ Трампа о замораживании грантовой помощи

Согласно данным The New York Times, Федеральный суд США временно заблокировал решение команды президента Дональда Трампа касательно замораживания федеральных грантов и кредитов на сумму около 3 триллионов долларов.

Указ Трампа не успел вступить в силу

Как удалось узнать журналистам, 28 января судья Лорен Алихан приняла решение в ответ на иск группы активистов Democracy Forward.

Последние обратили внимание на то, что указ администрации Дональда Трампа нарушает Первую поправку и Закон об административных процедурах.

Что важно понимать, последние регулируют нормотворческую деятельность исполнительной власти. По словам судьи, они объявят финальное решение 3 февраля.

Отдельно рассматривается иск, поданный генеральными прокурорами 22 штатов и округа Колумбия, также пытающихся заблокировать инициативу администрации Трампа до ее окончательного пересмотра. Поделиться

По словам активистов, это решение судьи стало вторым случаем в истории, когда Федеральный судья вмешался, чтобы приостановить расширенное толкование Трампом собственных полномочий и дать возможность продлить судебное разбирательство.

Как в Украине отреагировали на решение команды Трампа

Указ администрации нового президента США прокомментировала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Что касается приостановки финансирования USAID: Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но это не первое и не последнее испытание, которое мы должны одолеть. Ирина Верещук Заместитель главы Офиса президента Украины

По словам Ирины Верещук, на гуманитарном направлении удастся стабилизировать ситуацию.

Более того, она анонсировала предметные консультации с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

Замглавы ОПУ пообещали, что это произойдет в ближайшее время.