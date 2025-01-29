Суд США заблокировал указ Трампа о замораживании грантовой помощи

Согласно данным The New York Times, Федеральный суд США временно заблокировал решение команды президента Дональда Трампа касательно замораживания федеральных грантов и кредитов на сумму около 3 триллионов долларов.
Главные тезисы
- Иск активистов и генеральных прокуроров заставил суд вмешаться в ситуацию.
- Что важно понимать, это решение Трампа нарушает законодательство.
- Украина планирует провести консультации с американскими партнерами для быстрого возобновления финансирования гуманитарных проектов в Украине.
Указ Трампа не успел вступить в силу
Как удалось узнать журналистам, 28 января судья Лорен Алихан приняла решение в ответ на иск группы активистов Democracy Forward.
Последние обратили внимание на то, что указ администрации Дональда Трампа нарушает Первую поправку и Закон об административных процедурах.
Что важно понимать, последние регулируют нормотворческую деятельность исполнительной власти. По словам судьи, они объявят финальное решение 3 февраля.
По словам активистов, это решение судьи стало вторым случаем в истории, когда Федеральный судья вмешался, чтобы приостановить расширенное толкование Трампом собственных полномочий и дать возможность продлить судебное разбирательство.
Как в Украине отреагировали на решение команды Трампа
Указ администрации нового президента США прокомментировала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.
По словам Ирины Верещук, на гуманитарном направлении удастся стабилизировать ситуацию.
Более того, она анонсировала предметные консультации с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.
Замглавы ОПУ пообещали, что это произойдет в ближайшее время.
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