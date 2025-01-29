США передали Україні дефіцитні ракети до Patriot

Американська влада надала Силам оборони України близько 90 ракет до систем ППО Patriot, які раніше зберігалися в Ізраїлі.

Що відомо про нову допомогу США для України

За словами офіційного представника Пентагону, це постачання відбулося за посередництва Штатів.

Згідно з даними журналістів, Ізраїль експлуатував ці системи протиповітряної оборони понад 30 років, перш ніж у квітні вивести їх з експлуатації.

Обговорення потенційного надання ракет Україні тривали з літа 2024 року, коли команда колишнього президента Джо Байдена намагалася забезпечити Київ додатковими засобами ППО для захисту від атак Росії.

Що важливо розуміти, Сили оборони України відчайдушно потребують більше ракет Patriot, оскільки армія РФ регулярно завдає ракетних і дронових ударів, випробовуючи на міцність її систему протиповітряної оборони.

Журналісти звертають увагу на те, що ракети Patriot США спочатку передали Ізраїлю, а вже звідти вони вирушили до України.

Ізраїль підтвердив намір надати зброю Україні

21 січня відбулися переговори посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Держави Ізраїль Шаррен Хаскель.

Під час зустрічі стало відомо, що офіційний Тель-Авів готовий передати ЗСУ зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

На переконання обох сторін, вказана ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни.

Українська влада розраховує на позитивне рішення цього питання.

Що важливо розуміти, протягом останніх трьох років війни РФ проти України Ізраїль офіційно надавав Україні лише гуманітарну допомогу.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський звернув увагу на те, що обидві країни почали ліпше розуміти одна одну протягом останніх років.