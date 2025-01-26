Ізраїль таємно передає Україні російську зброю

Аналітик відкритих даних, який відомий під псевдонімом OSINTdefender, повідомив, що Ізраїль, ймовірно, розпочав надання Україні російської зброї, яку ЦАХАЛу вдалося захопити на території сектору Гази та Лівану.
Головні тези:
- Нещодавно Ізраїль офіційно підтвердив свій намір передати Збройним силам України захоплену російську зброю.
- Зміна позиції Тель-Авіа щодо надання військової допомоги ЗСУ свідчить про поглиблення співпраці між країнами.
Ізраїль наважився на військову підтримку України
Згідно з даними аналітика OSINTdefender, протягом останніх дніі кілька військово-транспортних літаків C-17 Військово-повітряних сил США почали здійснювати рейси за незвичайним маршрутом: з авіабази Рамштайн (Німеччина) на авіабазу Хацерім (Ізраїль), а потім до Жешува (східна Польща).
Що важливо розуміти, саме Жешув є ключовим логістичним хабом для всієї військової допомоги, яку Україна отримує від Штатів і НАТО.
Однак нещодавно стало відомо, що як трофеї в Лівані та в Газі були захоплені запаси стрілецької зброї, протитанкові ракети, боєприпасі та навіть танки.
Ізраїль підтвердив плани передати зброю Україні
Як уже згадувалося раніше, 21 січня пройшли перемовини посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Держави Ізраїль Шаррен Хаскель.
Саме тоді стало відомо, що офіційний Тель-Авів готовий передати ЗСУ зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.
Що важливо розуміти, вказана ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни.
Київ плекає надію на позитивне рішення цього питання.
Протягом останніх трьох років війни РФ проти України Ізраїль офіційно надавав Україні лише гуманітарну допомогу.
За словами посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, обидві країни почали ліпше розуміти одна одну протягом останніх років.
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