Ізраїль таємно передає Україні російську зброю

Аналітик відкритих даних, який відомий під псевдонімом OSINTdefender, повідомив, що Ізраїль, ймовірно, розпочав надання Україні російської зброї, яку ЦАХАЛу вдалося захопити на території сектору Гази та Лівану.

Ізраїль наважився на військову підтримку України

Згідно з даними аналітика OSINTdefender, протягом останніх дніі кілька військово-транспортних літаків C-17 Військово-повітряних сил США почали здійснювати рейси за незвичайним маршрутом: з авіабази Рамштайн (Німеччина) на авіабазу Хацерім (Ізраїль), а потім до Жешува (східна Польща).

Що важливо розуміти, саме Жешув є ключовим логістичним хабом для всієї військової допомоги, яку Україна отримує від Штатів і НАТО.

Наразі немає жодних офіційних підтверджень тому, що ці літаки справді перевозили російську зброю, захоплену армією Ізраїлю. Поширити

Однак нещодавно стало відомо, що як трофеї в Лівані та в Газі були захоплені запаси стрілецької зброї, протитанкові ракети, боєприпасі та навіть танки.

Since Sunday, several C-17 Military Transports with the U.S. Air Force have flown from Ramstein Air Base in Germany, to Hatzerim Airbase in Southern Israel, before then flying to Rzeszów in Eastern Poland, which serves as the Hub for almost all Military Aid provided by the U.S.… pic.twitter.com/FTUD06prIX — OSINTdefender (@sentdefender) January 24, 2025

Ізраїль підтвердив плани передати зброю Україні

Як уже згадувалося раніше, 21 січня пройшли перемовини посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Держави Ізраїль Шаррен Хаскель.

Саме тоді стало відомо, що офіційний Тель-Авів готовий передати ЗСУ зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

Що важливо розуміти, вказана ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни.

Київ плекає надію на позитивне рішення цього питання.

Протягом останніх трьох років війни РФ проти України Ізраїль офіційно надавав Україні лише гуманітарну допомогу.

За словами посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, обидві країни почали ліпше розуміти одна одну протягом останніх років.