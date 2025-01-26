Израиль тайно передает Украине российское оружие

Аналитик открытых данных, известный под псевдонимом OSINTdefender, сообщил, что Израиль, вероятно, приступил к предоставлению Украине российского оружия, которое ЦАХАЛу удалось захватить на территории сектора Газа и Ливана.
Главные тезисы
- Недавно Израиль официально подтвердил свое намерение передать Вооруженным силам Украины захваченное российское оружие.
- Изменение позиции Тель-Авиа касательно предоставления военной помощи ВСУ свидетельствует об углублении сотрудничества между странами.
Израиль решился на военную поддержку Украины
Согласно данным аналитика OSINTdefender, в течение последних дней несколько военно-транспортных самолетов C-17 Военно-воздушных сил США начали совершать рейсы по необычному маршруту: с авиабазы Рамштайн (Германия) на авиабазу Хацерим (Израиль), а затем в Жешув (восточная Польша) .
Что важно понимать, именно Жешув является ключевым логистическим хабом всей военной помощи, которую Украина получает от Штатов и НАТО.
Однако недавно стало известно, что в качестве трофеев в Ливане и Газе были захвачены запасы стрелкового оружия, противотанковые ракеты, боеприпасы и даже танки.
Израиль подтвердил план передачи оружия Украине
Как уже упоминалось ранее, 21 января прошли переговоры посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Государства Израиль Шаррен Хаскель.
Тогда же стало известно, что официальный Тель-Авив готов передать ВСУ оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля.
Что важно понимать, указанная инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны.
Киев питает надежду на положительное решение этого вопроса.
В последние три года войны РФ против Украины Израиль официально оказывал Украине только гуманитарную помощь.
По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, обе страны стали лучше понимать друг друга на протяжении последних лет.
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