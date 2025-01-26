Израиль тайно передает Украине российское оружие
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль тайно передает Украине российское оружие

ЦАХАЛ
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Источник:  online.ua

Аналитик открытых данных, известный под псевдонимом OSINTdefender, сообщил, что Израиль, вероятно, приступил к предоставлению Украине российского оружия, которое ЦАХАЛу удалось захватить на территории сектора Газа и Ливана.

Главные тезисы

  • Недавно Израиль официально подтвердил свое намерение передать Вооруженным силам Украины захваченное российское оружие.
  • Изменение позиции Тель-Авиа касательно предоставления военной помощи ВСУ свидетельствует об углублении сотрудничества между странами.

Израиль решился на военную поддержку Украины

Согласно данным аналитика OSINTdefender, в течение последних дней несколько военно-транспортных самолетов C-17 Военно-воздушных сил США начали совершать рейсы по необычному маршруту: с авиабазы Рамштайн (Германия) на авиабазу Хацерим (Израиль), а затем в Жешув (восточная Польша) .

Что важно понимать, именно Жешув является ключевым логистическим хабом всей военной помощи, которую Украина получает от Штатов и НАТО.

Пока нет никаких официальных подтверждений тому, что эти самолеты действительно перевозили российское оружие, захваченное армией Израиля.

Однако недавно стало известно, что в качестве трофеев в Ливане и Газе были захвачены запасы стрелкового оружия, противотанковые ракеты, боеприпасы и даже танки.

Израиль подтвердил план передачи оружия Украине

Как уже упоминалось ранее, 21 января прошли переговоры посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Государства Израиль Шаррен Хаскель.

Тогда же стало известно, что официальный Тель-Авив готов передать ВСУ оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля.

Что важно понимать, указанная инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны.

Киев питает надежду на положительное решение этого вопроса.

В последние три года войны РФ против Украины Израиль официально оказывал Украине только гуманитарную помощь.

По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, обе страны стали лучше понимать друг друга на протяжении последних лет.

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