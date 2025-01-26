Израиль тайно передает Украине российское оружие

Аналитик открытых данных, известный под псевдонимом OSINTdefender, сообщил, что Израиль, вероятно, приступил к предоставлению Украине российского оружия, которое ЦАХАЛу удалось захватить на территории сектора Газа и Ливана.

Израиль решился на военную поддержку Украины

Согласно данным аналитика OSINTdefender, в течение последних дней несколько военно-транспортных самолетов C-17 Военно-воздушных сил США начали совершать рейсы по необычному маршруту: с авиабазы Рамштайн (Германия) на авиабазу Хацерим (Израиль), а затем в Жешув (восточная Польша) .

Что важно понимать, именно Жешув является ключевым логистическим хабом всей военной помощи, которую Украина получает от Штатов и НАТО.

Пока нет никаких официальных подтверждений тому, что эти самолеты действительно перевозили российское оружие, захваченное армией Израиля. Поделиться

Однако недавно стало известно, что в качестве трофеев в Ливане и Газе были захвачены запасы стрелкового оружия, противотанковые ракеты, боеприпасы и даже танки.

Since Sunday, several C-17 Military Transports with the U.S. Air Force have flown from Ramstein Air Base in Germany, to Hatzerim Airbase in Southern Israel, before then flying to Rzeszów in Eastern Poland, which serves as the Hub for almost all Military Aid provided by the U.S.… pic.twitter.com/FTUD06prIX — OSINTdefender (@sentdefender) January 24, 2025

Израиль подтвердил план передачи оружия Украине

Как уже упоминалось ранее, 21 января прошли переговоры посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Государства Израиль Шаррен Хаскель.

Тогда же стало известно, что официальный Тель-Авив готов передать ВСУ оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля.

Что важно понимать, указанная инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны.

Киев питает надежду на положительное решение этого вопроса.

В последние три года войны РФ против Украины Израиль официально оказывал Украине только гуманитарную помощь.

По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, обе страны стали лучше понимать друг друга на протяжении последних лет.