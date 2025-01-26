Трамп выбрал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины

Инсайдеры издания The Independent сообщают, что американский лидер Дональд Трамп планирует остановить захватническую войну России против Украины до весны 2025 года.

Трамп настроен решительно

Как утверждают анонимные источники, страх того, что новый глава Белого дома может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, ошибочен.

Тем, кто заботится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии (лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии — ред.) на инаугурации. Это очень важный шаг, показывающий намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошее соглашение в конце этого процесса. Это должно успокоить нервы, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Издание обращает внимание на то, что новый американский лидер серьезно относится к проблеме завершения войны.

Однако не все так просто, ведь Трамп должен решить ряд сложных задач для старта этого процесса.

Отношения Трампа и Зеленского

Анонимные источники подчеркивают, что президент США настроен на сотрудничество с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Более того, вскоре они должны снова официально встретиться.

Зеленский не счел возможным поехать на инаугурацию сам, но он отправил свой №2, к которому относился с огромным уважением, — заявил анонимный источник. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что Арахамия присутствовала в ротонде Капитолия на инаугурации Трампа.

По словам последнего, официальная украинская делегация может встретиться с Дональдом Трампом уже в следующем месяце.