Трамп выбрал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп выбрал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The Independent

Инсайдеры издания The Independent сообщают, что американский лидер Дональд Трамп планирует остановить захватническую войну России против Украины до весны 2025 года.

Главные тезисы

  • Трамп не отказался от своих намерений по отношению к Украине.
  • Важным сигналом является присутствие Арахамии на инаугурации президента США.
  • Трамп и Зеленский настроены на сотрудничество, хотя американский лидер ведет двойную игру.

Трамп настроен решительно

Как утверждают анонимные источники, страх того, что новый глава Белого дома может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, ошибочен.

Тем, кто заботится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии (лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии — ред.) на инаугурации. Это очень важный шаг, показывающий намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошее соглашение в конце этого процесса. Это должно успокоить нервы, — заявил один из инсайдеров.

Издание обращает внимание на то, что новый американский лидер серьезно относится к проблеме завершения войны.

Однако не все так просто, ведь Трамп должен решить ряд сложных задач для старта этого процесса.

Отношения Трампа и Зеленского

Анонимные источники подчеркивают, что президент США настроен на сотрудничество с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Более того, вскоре они должны снова официально встретиться.

Зеленский не счел возможным поехать на инаугурацию сам, но он отправил свой №2, к которому относился с огромным уважением, — заявил анонимный источник.

Журналисты обращают внимание на то, что Арахамия присутствовала в ротонде Капитолия на инаугурации Трампа.

По словам последнего, официальная украинская делегация может встретиться с Дональдом Трампом уже в следующем месяце.

Пока Трамп ведет "двойную игру" ради завершения войны между Украиной и Россией. В частности, он предупредил российского диктатора Владимира Путина о том, что США готовы и дальше оказывать военную поддержку Киеву, пока война не будет завершена. В то же время, президент США говорил о том, что и Зеленский "не ангел".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Пит Хегсет возглавил Пентагон. Как он относится к Украине
Хегсет
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа впервые раскрыли сценарий завершения войны РФ против Украины
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Положительный сигнал. В США началась борьба за помощь для Украины
Рубио

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?