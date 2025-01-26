Инсайдеры издания The Independent сообщают, что американский лидер Дональд Трамп планирует остановить захватническую войну России против Украины до весны 2025 года.
Главные тезисы
- Трамп не отказался от своих намерений по отношению к Украине.
- Важным сигналом является присутствие Арахамии на инаугурации президента США.
- Трамп и Зеленский настроены на сотрудничество, хотя американский лидер ведет двойную игру.
Трамп настроен решительно
Как утверждают анонимные источники, страх того, что новый глава Белого дома может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, ошибочен.
Издание обращает внимание на то, что новый американский лидер серьезно относится к проблеме завершения войны.
Однако не все так просто, ведь Трамп должен решить ряд сложных задач для старта этого процесса.
Отношения Трампа и Зеленского
Анонимные источники подчеркивают, что президент США настроен на сотрудничество с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Более того, вскоре они должны снова официально встретиться.
Журналисты обращают внимание на то, что Арахамия присутствовала в ротонде Капитолия на инаугурации Трампа.
По словам последнего, официальная украинская делегация может встретиться с Дональдом Трампом уже в следующем месяце.
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