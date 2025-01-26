Положительный сигнал. В США началась борьба за помощь для Украины

Глава Госдепа США Марко Рубио издал распоряжение касательно остановки программ американской помощи другим странам на 90 дней для аудита. После этого дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии призвали госсекретаря полностью исключить Украину из этой директивы.

Американскую помощь для США могут вернуть

Согласно данным издания Financial Times, с такой инициативой выступили высокопоставленные дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа.

Они обратились к Марко Рубио с призывом предоставить полное исключение, чтобы исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине из-под действия всеобъемлющей директивы.

Пока мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен — полностью или частично — но из Вашингтона поступает положительный сигнал, — сказано в письме, которое получили сотрудники USAID в Украине 25 января. Поделиться

По словам журналистов, агентство USAID в Украине временно приостановило выдачу приказов об остановке работ, пока рассматривается запрос на исключение.

Кроме того, указано, что агентство приказало своим работникам оценить программы "и найти способы более четкой поддержки директивы госсекретаря сделать США более безопасными, сильными и процветающими".

Что известно о решении главы Госдепа

Согласно последним данным, Марк Рубио приказал приостановить все новые выплаты иностранной помощи.

Сотрудникам, заключающим контракты и предоставляющим гранты, было поручено немедленно выдать приказы об остановке работ... до тех пор, пока министр не определит это по результатам проверки. Поделиться

Что важно понимать, пересмотр, который продлится еще около 85 дней, оставляет долю сотен контрактов на получение внешней помощи от США в размере более 70 млрд долл. в состоянии неопределенности.