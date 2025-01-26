Позитивний сигнал. У США розпочалася боротьба за допомогу для України

Глава Держдепу США Марко Рубіо видав розпорядження щодо зупинки програм американської допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Після цього дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії закликали держсекретаря повністю виключити Україну із цієї директиви.

Американську допомогу для США можуть повернути

Згідно з даними видання Financial Times, з такою ініціативою виступили високопоставлені дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Держдепу.

Вони звернулися до Марко Рубіо із закликом надати повний виняток, щоб виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з-під дії всеосяжної директиви.

Наразі ми не знаємо, чи буде цей запит схвалений — повністю або частково — але з Вашингтона надходить позитивний сигнал, — сказано в листі, який отримали працівники USAID в Україні 25 січня. Поширити

За словами журналістів, агентство USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про зупинення робіт, поки розглядається запит на виняток.

Окрім того, вказано, що агентство наказало своїм працівникам оцінити програми "і знайти способи більш чіткої підтримки директиви держсекретаря зробити США безпечнішими, сильнішими і більш процвітаючими".

Що відомо про рішення глави Держдепу

Згідно з останніми даними, Марко Рубіо наказав призупинити всі нові виплати іноземної допомоги.

Співробітникам, які укладають контракти і надають гранти, було доручено негайно видати накази про зупинку робіт... до тих пір, поки міністр не визначить це за результатами перевірки. Поширити

Що важливо розуміти, перегляд, що буде тривати ще близько 85 днів, залишає долю сотень контрактів на отримання зовнішньої допомоги від США у розмірі понад 70 млрд дол у стані невизначеності.