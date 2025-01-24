Під указ президента Дональда Трампа щодо депортації нелегальних мігрантів, за даними РосЗМІ, потрапила низка відомих росіян, які до цього критикували злочинний кремлівський режим диктатора Володимира Путіна, однак так і не отримали офіційного права на проживання у США.

Кого з росіян можуть депортувати зі США відповідно до указу Трампа

За інформацією РосЗМІ, під указ щодо депортації потрапив російський гуморист Данило Поперечний, блогер Олександр Шпак та стример Ілля Медіссон.

Їх мають вислати з країни разом з ще сотнею росіян, яких наразі відправили до депортаційних в'язниць.

Найближчим часом їх мають вислати з країни.

Дональд Трамп

Пояснюється, що ці росіяни шукали притулку у США, перетнувши кордон із Мексикою. Вони чекали права на в’їзд за спрощеною програмою, яку Трамп скасував після того, як став президентом.

Повідомляється, що зі США вже депортували активіста Євгена Машиніна, якого до цього затримували у Росії на мітингах проти розв’язаної Кремлем злочинної війни в Україні.

Що відомо про росіян, яким загрожує депортація зі США

З 2018-го на три роки Поперечному був заборонений в'їзд до України. Причиною стала його антиукраїнська позиція.

Однак вже у 2022 році він публічно засудив політику Кремля та виступив проти війни. Артист втік з РФ, як він стверджував, через погрози. Залишив Росію, Данило заявив, що не буде допомагати фінансово ЗСУ чи окупаційній армії, аби, мовляв, "не бути причетним до смертей людей".

Шпак також засудив путінський режим та публічно підтримував Україну. Після підриву загарбниками Каховської ГЕС він звинуватив у всьому росіян, через що проти нього в країні-агресорці відкрили кримінальне провадження.

Щодо Медісона, то у червні 2022 років він хотів відвідати Донбас, але залишив РФ після початку мобілізації. Однак його погляди не змінилися, і путініст називав себе "патріотом" та підтримував окупантів.