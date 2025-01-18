Адміністрація обраного президента США Дональда Трампа вже з вівторка, 21 січня, планує почати масштабну операцію з висилки мігрантів.

Що відомо про намір адміністрації Трампа влаштувати масштабну висилку мігрантів

За інформацією журналістів видання із посиланням на чотирьох співрозмовників, перша хвиля депортації буде проведена у Чікаго.

Очікується, що рейди та депортація триватимуть близько тижня.

Представники Трампа заявляють, що насамперед депортуватимуть нелегалів, які стали винуватцями дрібних адміністративних порушень, наприклад, ДТП.

При цьому співрозмовники видання уточнюють, що в реальності будуть проводитись масштабні рейди, які торкнуться геть всіх нелегалів, кого тільки зможуть упіймати.

Висилка мігрантів зі США

Перша хвиля рейдів та депортації проводитиметься у Чикаго не лише через те, що місто наповнили нелегальні мігранти, а також тому, що місцева влада лояльно ставиться до них і вороже — до Трампа.

Окрім Чикаго адміністрація Трампа також розглядає проведення аналогічних рейдів у Нью-Йору, Лос-Анджелеу, Денвері і Майамі.

Радники нового президента заявляють, що хочуть покарати міста, які стали притулком для мігрантів, шляхом припинення федерального фінансування субсидій.

Як масштабна висилка мігрантів вплине на економіку США

При цьому автори матеріалу видання зазначають, що масові депортації, які влаштовуватиме Трамп, відбуватимуться в умовах, коли населення США старіє, а економіка країни все більше покладається на робочу силу з числа мігрантів.

Особливо це стосується сфери виробництва продуктів, будівництва та сфери послуг.

З кінця 2020 року близько 10 мільйонів людей мігрували до США, включаючи тих, хто приїхав нелегально

Ці мігранти допомогли компенсувати брак робочої сили у США та пришвидшити економічне зростання.

За словами економістів, масштабна висилка мігрантів стане шоком для американської економіки і поновить проблему із дефіцитом робочої сили у ключових галузях виробництва.