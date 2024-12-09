Трамп хоче позбавити народжених у США права на громадянство
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Трамп хоче позбавити народжених у США права на громадянство

Дональд Трамп
Джерело:  NBC News

Наступний президент США, республіканець Дональд Трамп хоче відмінити 14 поправку Конституції щодо гарантії отримання громадянства особами, які були народжені на території країни. 

Головні тези:

  • Трамп намагається відмінити право на громадянство для народжених у США осіб за 14 поправкою Конституції.
  • Він планує звернутися до громадян щодо внесення змін до Конституції, щоб позбавити обов’язкового надання громадянства.
  • Під час другого терміну Трампа можливі помилування за участь у заворушеннях у Капітолії та навіть вихід США зі складу НАТО.
  • Трамп заявив готовність співпрацювати з демократами щодо статусу іммігрантів-"мрійників", що стали успішними в США.

Трамп хоче позбавити обов’язкового надання громадянства особам за правом народження

За словами республіканця, для цього він готовий звернутись до американських громадян із питанням щодо внесення змін до Конституції.

При цьому Трамп жорстко критикує чинну міграційну систему, зазначивши, що обов’язкове отримання громадянства особами за правом народження нібито діє лише в США, хоча такі самі правила діють в Бразилії та Канаді, а також багатьох інших країнах.

Наступний очільник Білого дому зазначив, що із метою внесення відповідних змін до Конституції він має намір задіяти виконавчу владу.

Трамп зізнався, що планував це ще під час свого першого президентського терміну, однак йому завадила пандемія COVID-19.

Також Трамп обговорив питання "мрійників" — іммігрантів, які прибули до США в дитячому віці. Він висловив готовність працювати з демократами, щоб знайти компроміс щодо їхнього статусу.

Ми повинні щось зробити з "мрійниками". Вони стали успішними, мають роботу або навіть свій бізнес. Нам доведеться щось з ними робити, — заявив Трамп.

Які ще скандальні обіцянки дає Трамп

Трамп планує після початку другого президентського терміну невідкладно помилувати засуджених за участь у заворушеннях та штурмі Капітолію 6 січня 2021 року.

Вони кажуть тим людям, що вони можуть сісти або на два роки, або на тридцять. А вони бачать, що все їхнє життя руйнується. На два роки воно вже було зруйноване, — підкреслив Трамп.

Всього у зв’язку з подіями під Капітолієм 6 січня 2021 року — коли прихильники Трампа почали вриватися у будівлю Конгресу, щоб зірвати затвердження перемоги на виборах Джо Байдена — висунули звинувачення 1500 особам. Понад 1200 вже засуджені або визнали провину.

В інтерв’ю NBC Meet the Press Трамп також заявив, що може вивести США зі складу НАТО.

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