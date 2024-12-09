Трамп хочет лишить обязательного предоставления гражданства лицам по праву рождения

По словам республиканца, для этого он готов обратиться к американским гражданам с вопросом о внесении изменений в Конституцию.

При этом Трамп жестко критикует действующую миграционную систему, отметив, что обязательное получение гражданства лицами по праву рождения якобы действует только в США, хотя такие же правила действуют в Бразилии и Канаде, а также во многих других странах.

Следующий глава Белого дома отметил, что с целью внесения соответствующих изменений в Конституцию он намерен задействовать исполнительную власть.

Трамп признался, что планировал это еще в свой первый президентский срок, однако ему помешала пандемия COVID-19.

Также Трамп обсудил вопрос "мечтателей" — иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте. Он выразил готовность работать с демократами, чтобы найти компромисс по их статусу.

Мы должны что-то сделать с "мечтателями". Они стали успешными, имеют работу или даже свой бизнес. Нам придется что-то с ними делать, — заявил Трамп. Поделиться

Какие еще скандальные обещания дает Трамп

Трамп планирует после начала второго президентского срока безотлагательно помиловать осужденных за участие в беспорядках и штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Они говорят тем людям, что они могут сесть или на два года или на тридцать. А они видят, что вся их жизнь рушится. На два года он уже был разрушен, — подчеркнул Трамп. Поделиться

Всего в связи с событиями под Капитолием 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа начали врываться в здание Конгресса, чтобы сорвать утверждение победы на выборах Джо Байдена, предъявили обвинения 1500 человек. Более 1200 г. уже осуждены или признали вину.

В интервью NBC Meet the Press Трамп также заявил, что может вывести США из состава НАТО.