Следующий президент США, республиканец Дональд Трамп хочет отменить 14 поправку Конституции о гарантии получения гражданства лицами, рожденными на территории страны.
Главные тезисы
- Трамп хочет отменить 14 поправку Конституции США, гарантирующую гражданство лицам, рожденным на территории страны.
- Согласно планам Трампа, изменения в Конституцию могут задействовать исполнительную власть.
- Трамп выразил готовность сотрудничать с демократами по статусу иммигрантов-'мечтателей', успешных в США.
- Трамп планирует безотлагательно помиловать осужденных за участие в беспорядках в Капитолии, вызвавших скандальные события.
- По информации издания The Hill, Трамп также планирует вывести США из состава НАТО после начала второго президентского срока.
Трамп хочет лишить обязательного предоставления гражданства лицам по праву рождения
По словам республиканца, для этого он готов обратиться к американским гражданам с вопросом о внесении изменений в Конституцию.
При этом Трамп жестко критикует действующую миграционную систему, отметив, что обязательное получение гражданства лицами по праву рождения якобы действует только в США, хотя такие же правила действуют в Бразилии и Канаде, а также во многих других странах.
Следующий глава Белого дома отметил, что с целью внесения соответствующих изменений в Конституцию он намерен задействовать исполнительную власть.
Трамп признался, что планировал это еще в свой первый президентский срок, однако ему помешала пандемия COVID-19.
Также Трамп обсудил вопрос "мечтателей" — иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте. Он выразил готовность работать с демократами, чтобы найти компромисс по их статусу.
Какие еще скандальные обещания дает Трамп
Трамп планирует после начала второго президентского срока безотлагательно помиловать осужденных за участие в беспорядках и штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Всего в связи с событиями под Капитолием 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа начали врываться в здание Конгресса, чтобы сорвать утверждение победы на выборах Джо Байдена, предъявили обвинения 1500 человек. Более 1200 г. уже осуждены или признали вину.
В интервью NBC Meet the Press Трамп также заявил, что может вывести США из состава НАТО.
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