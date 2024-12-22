Кінець епохи. Трамп оголосить доленосне для США рішення в день інавгурації

Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп має намір оголосити про виведення США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший же день роботи нової адміністрації.

США можуть вийти з ВООЗ

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, до такого рішення Дональда Трампа дедалі активніше підштовхують члени його перехідної команди.

Офіційне оголошення цього рішення може відбутися уже 20 січня 2025 року.

Що важливо розуміти, фактично це стане “кінцем епохи” перебування США у ВООЗ.

Експерти звертають увагу на те, що цей вихід позбавить організацію найбільшого джерела фінансування, що зашкодить її здатності реагувати на кризи в галузі охорони здоров'я, такі як пандемія коронавірусу.

На цьому тлі не можна ігнорувати той факт, що саме Штати є найбільшим єдиним донором ВООЗ, який забезпечував близько 16% її фінансування у 2022-23 роках.

Це вже не перша спроба для Трампа

Як уже згадувалося раніше, 4 роки тому лідер республіканців ініціював процес виходу з ВООЗ у зв'язку з поширенням Covid-19.

Тоді Дональд Трамп публічно звинувачував організацію в тому, що вона перебуває під контролем китайської влади.

Що важливо розуміти, процес виходу розпочався, однак так і не був завершений.

Головна причина полягала в тому, що його наступник Джо Байден відновив відносини з організацією у свій перший день на посаді в 2021 році.

Згідно з даними інсайдерів, наразі майбутній президент США налаштований рухатися в цьому питанні набагато швидше після негайного початку процесу.