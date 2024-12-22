Завершення війни. Путін звернувся до Трампа з першою пропозицією

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін запропонував йому зустрітися, щоб обговорити завершення війни РФ проти України.

Путін уже добивається переговорів з Трампом

З новою заявою з цього приводу лідер республіканців виступив під час конференції в Аризоні.

Включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні зачекати на це, але ми повинні закінчити цю війну, ця війна є жахливою тим, що солдати, кількість солдатів, які гинуть, збільшується. Дональд Трамп Майбутній президент США

Окрім того, лідер республіканців традиційно почав стверджувати, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася.

Чому Трамп не зміг зупинити війну "за 24 години"

Своїм баченням розвитку ситуації поділився угорський лідер Віктор Орбан.

Представники ЗМІ запитали у премʼєр-міністра, чому майбутній очільник Білого дому не зміг втілити в життя одну зі своїх головних політичних обіцянок.

Віктор Орбан звернув увагу на те, згідно із законом США, ті, хто ще не вступив на посаду, не може вести переговори від імені держави.

Саме тому, мовляв, Дональд Трамп "навіть не зміг сісти за стіл з Путіним, щоб обговорити питання миру".