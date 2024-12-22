Завершення війни. Путін звернувся до Трампа з першою пропозицією
Категорія
Політика
Дата публікації

Завершення війни. Путін звернувся до Трампа з першою пропозицією

Трамп
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Джерело:  online.ua

Майбутній президент США  Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін запропонував йому зустрітися, щоб обговорити завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Лідер республіканців відмовився поспілкуватися з Путіним до вступу на посаду через обмеження з боку закону.
  • Угорський лідер Віктор Орбан заявив, що Трамп почне діяти одразу, як повернеться у Білий дім.

Путін уже добивається переговорів з Трампом

З новою заявою з цього приводу лідер республіканців виступив під час конференції в Аризоні.

Включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні зачекати на це, але ми повинні закінчити цю війну, ця війна є жахливою тим, що солдати, кількість солдатів, які гинуть, збільшується.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Майбутній президент США

Окрім того, лідер республіканців традиційно почав стверджувати, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася.

Чому Трамп не зміг зупинити війну "за 24 години"

Своїм баченням розвитку ситуації поділився угорський лідер Віктор Орбан.

Представники ЗМІ запитали у премʼєр-міністра, чому майбутній очільник Білого дому не зміг втілити в життя одну зі своїх головних політичних обіцянок.

Віктор Орбан звернув увагу на те, згідно із законом США, ті, хто ще не вступив на посаду, не може вести переговори від імені держави.

Саме тому, мовляв, Дональд Трамп "навіть не зміг сісти за стіл з Путіним, щоб обговорити питання миру".

Реалістично, що він почне діяти протягом перших 24 годин після вступу на посаду, — прогнозує Віктор Орбан.

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