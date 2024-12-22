Завершение войны. Путин обратился к Трампу с первым предложением

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин предложил ему встретиться, чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Лидер республиканцев отказался пообщаться с Путиным до вступления в должность из-за ограничений со стороны закона.
- Венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что Трамп начнет действовать сразу после возвращения в Белый дом.
Путин уже добивается переговоров с Трампом
С новым заявлением по этому поводу лидер республиканцев выступил на конференции в Аризоне.
Кроме того, лидер республиканцев традиционно начал утверждать, что если бы был президентом, эта война никогда не началась бы.
Почему Трамп не смог остановить войну "за 24 часа"
Своим видением развития ситуации поделился венгерский лидер Виктор Орбан.
Представители СМИ спросили у премьер-министра, почему будущий глава Белого дома не смог претворить в жизнь одно из своих главных политических обещаний.
Виктор Орбан обратил внимание на то, что по закону США те, кто еще не вступил в должность, не может вести переговоры от имени государства.
Именно поэтому, мол, Дональд Трамп "даже не смог сесть за стол с Путиным, чтобы обсудить вопросы мира".
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