Конец эпохи. Трамп объявит судьбоносное для США решение в день инаугурации

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп намерен объявить о выводе США из состава Всемирной организации здравоохранения в первый же день работы новой администрации.

США могут выйти из ВОЗ

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, к такому решению Дональда Трампа все активнее подталкивают члены его переходной команды.

Официальное оглашение этого решения может состояться уже 20 января 2025 года.

Что важно понимать, фактически это станет концом эпохи пребывания США в ВОЗ.

Эксперты обращают внимание на то, что этот выход лишит организацию крупнейшего источника финансирования, что повредит способности реагировать на кризисы в области здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.

На этом фоне нельзя игнорировать тот факт, что именно Штаты являются единственным донором ВОЗ, который обеспечивал около 16% ее финансирования в 2022-23 годах.

Это уже не первая попытка для Трампа

Как уже упоминалось ранее, четыре года назад лидер республиканцев инициировал процесс выхода из ВОЗ в связи с распространением Covid-19.

Тогда Дональд Трамп публично обвинял организацию в том, что она находится под контролем китайских властей.

Что важно понимать, процесс выхода начался, но так и не был завершен.

Главная причина заключалась в том, что его преемник Джо Байден возобновил отношения с организацией в свой первый день в должности в 2021 году.

Согласно данным инсайдеров, в настоящее время будущий президент США настроен двигаться в этом вопросе гораздо быстрее после немедленного начала процесса.