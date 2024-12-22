Конец эпохи. Трамп объявит судьбоносное для США решение в день инаугурации
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Конец эпохи. Трамп объявит судьбоносное для США решение в день инаугурации

Трамп
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Источник:  Financial Times

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп намерен объявить о выводе США из состава Всемирной организации здравоохранения в первый же день работы новой администрации.

Главные тезисы

  • Это решение Трампа может лишить ВОЗ основного источника финансирования.
  • Лидер республиканцев уже пытался вывести страну из ВОЗ, однако Байден не дал этому произойти.
  • Не все члены команды Трампа согласны с этой идеей.

США могут выйти из ВОЗ

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, к такому решению Дональда Трампа все активнее подталкивают члены его переходной команды.

Официальное оглашение этого решения может состояться уже 20 января 2025 года.

Что важно понимать, фактически это станет концом эпохи пребывания США в ВОЗ.

Эксперты обращают внимание на то, что этот выход лишит организацию крупнейшего источника финансирования, что повредит способности реагировать на кризисы в области здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.

На этом фоне нельзя игнорировать тот факт, что именно Штаты являются единственным донором ВОЗ, который обеспечивал около 16% ее финансирования в 2022-23 годах.

Это уже не первая попытка для Трампа

Как уже упоминалось ранее, четыре года назад лидер республиканцев инициировал процесс выхода из ВОЗ в связи с распространением Covid-19.

Тогда Дональд Трамп публично обвинял организацию в том, что она находится под контролем китайских властей.

Что важно понимать, процесс выхода начался, но так и не был завершен.

Главная причина заключалась в том, что его преемник Джо Байден возобновил отношения с организацией в свой первый день в должности в 2021 году.

Согласно данным инсайдеров, в настоящее время будущий президент США настроен двигаться в этом вопросе гораздо быстрее после немедленного начала процесса.

В то же время некоторые члены команды Трампа хотели бы остаться в организации и продолжать ее реформирование, но другая группа, верящая в необходимость разрыва связей, победила в этом споре.

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