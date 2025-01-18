Трамп готовит масштабную высылку мигрантов сразу после инаугурации
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп готовит масштабную высылку мигрантов сразу после инаугурации

Дональд Трамп
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Источник:  The Wall Street Journal

Администрация избранного президента США Дональда Трампа уже со вторника, 21 января, планирует начать масштабную операцию по высылке мигрантов.

Главные тезисы

  • После инаугурации выбранного президента Дональда Трампа планируется масштабная операция по высылке мигрантов из США.
  • Рейды и депортации станут испытанием для мигрантов в крупных городах, таких как Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и других.
  • Масштабная высылка мигрантов может привести к дефициту рабочей силы в производстве и строительстве, оказав негативное влияние на экономический рост США.
  • Намерение президента Трампа провести массовую депортацию в условиях стареющего населения и зависимости экономики от мигрантов вызывает обеспокоенность экономистов.

Что известно о намерении администрации Трампа устроить масштабную высылку мигрантов

По информации журналистов издания со ссылкой на четырех собеседников, первая волна депортации будет проведена в Чикаго.

Ожидается, что рейды и депортация продлятся около недели.

Представители Трампа заявляют, что в первую очередь будут депортировать нелегалов, ставших виновниками мелких административных нарушений, например ДТП.

При этом собеседники издания уточняют, что в реальности будут проводиться масштабные рейды, которые коснутся всех нелегалов, кого только смогут поймать.

В Трампа планируют сразу после инаугурации начать масштабную депортацию мигрантов из США
Высылка мигрантов из США

Первая волна рейдов и депортации будет проводиться в Чикаго не только из-за того, что город наполнили нелегальные мигранты, а также потому, что местные власти лояльно относятся к ним и враждебно — к Трампу.

Кроме Чикаго, администрация Трампа также рассматривает проведение аналогичных рейдов в Нью-Йорке, Лос-Анджелеу, Денвере и Майами.

Советники нового президента заявляют, что хотят наказать города, ставшие убежищем для мигрантов путем прекращения федерального финансирования субсидий.

Как масштабная высылка мигрантов повлияет на экономику США

При этом авторы материала издания отмечают, что массовые депортации, которые будет устраивать Трамп, будут происходить в условиях, когда население США стареет, а экономика страны все больше полагается на рабочую силу из числа мигрантов.

Особенно это касается сферы производства продуктов, строительства и услуг.

С конца 2020 года около 10 миллионов человек мигрировали в США, включая приехавших нелегально

Эти мигранты помогли компенсировать нехватку рабочей силы в США и ускорить экономический рост.

По словам экономистов, масштабная высылка мигрантов станет шоком для американской экономики и восстановит проблему с дефицитом рабочей силы в ключевых отраслях производства.

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