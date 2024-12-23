Следующий президент, республиканец Дональд Трамп заявил, что в первый же день в должности подпишет ряд документов и начнет масштабную операцию по депортации иммигрантов из США.
Главные тезисы
- Дональд Трамп анонсировал масштабную депортацию нелегальных иммигрантов из США уже в первый день своего президентства.
- Планы Трампа вызывают разногласия среди членов республиканской партии относительно депортации и выхода из ВОЗ.
- Проведение массовой депортации нелегальных иммигрантов было одним из обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании.
Что известно о намерениях Трампа провести масштабную депортацию иммигрантов из США
В частности, на конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне Трамп заявил, что сразу после инаугурации 20 января 2025 года подпишет "исторический ряд исполнительных указов" о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов.
Журналисты издания напоминают, что во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал провести массовую депортацию нелегальных иммигрантов, проживающих на территории США.
Кроме этого, журналисты издания Financial Times утверждают, что Трамп в первый же день на президентском посту планирует вывести США из ВОЗ.
Несмотря на вышеуказанные планы команды, республиканцы среди ее членов существуют недоразумения и разногласия по этому поводу. Однако подавляющее большинство выступает именно за разрыв связей.
Что известно об абсурдных обвинениях Трампа в адрес нелегальных иммигрантов
Между тем избранный Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венс признался, что история о якобы поедании мигрантами из Гаити домашних кошек в одном из городов штата Огайо, которую активно распространяли республиканцы, выдумана.
Эти утверждения официально опровергли власти и полиция Спрингфилда.
Позже Трамп отказался опровергнуть ложь, что мигранты едят домашних животных.
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