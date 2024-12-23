Наступний президент, республіканець Дональд Трамп заявив, що у перший ж день на посаді підпише низку документів та почне масштабну операцію з депортації іммігрантів зі США.

Що відомо про наміри Трампа провести масштабну депортацію іммігрантів зі США

Зокрема, під час конференції Turning Point Action AmericaFest в Арізоні Трамп заявив, що одразу після інавгурації 20 січня 2025 року підпише “історичну низку виконавчих указів” щодо закриття американського кордону для нелегальних мігрантів.

І того самого дня ми почнемо найбільшу операцію з депортації в американській історії, масштабнішу навіть за операцію президента Дуайта Ейзенхауера, — заявив Трамп. Поширити

Журналісти видання нагадують, що протягом своєї передвиборчої кампанії Трамп неоодноразово обіцяв провести масову депортацію нелегальних іммігрантів, які проживають на території США.

Дональд Трамп

Окрім цього журналісти видання Financial Times стверджують, що Трамп у перший ж день на президентській посаді планує вивести США з ВООЗ.

Попри вищевказані плани команди республіканці серед її членів існують непорозуміння та розбіжності з цього приводу. Проте переважна більшість виступає саме за розрив зв'язків.

Що відомо про абсурдні звинувачення Трампа на адресу нелегальних іммігрантів

Між тим обраний Дональдом Трампом кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс зізнався, що історія про нібито поїдання мігрантами з Гаїті домашніх котів у одному з міст штату Огайо, яку активно поширювали республіканці, є вигаданою.

Ці твердження офіційно спростували влада та поліція Спрінгфілда.

Пізніше Трамп відмовився спростувати брехню, що мігранти їдять домашніх тварин.