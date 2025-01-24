Под указ президента Дональда Трампа о депортации нелегальных мигрантов, по данным РосСМИ, попал ряд известных россиян, до этого критиковавших преступный кремлевский режим диктатора Владимира Путина, однако так и не получивших официального права на жительство в США.

Кого из россиян могут депортировать из США в соответствии с указом Трампа

По информации РосСМИ, под указ о депортации попал российский юморист Даниил Поперечный, блогер Александр Шпак и стример Илья Мэдисон.

Их должны выслать из страны вместе с еще сотней россиян, которых отправили в депортационные тюрем.

В ближайшее время они должны быть высланы из страны.

Дональд Трамп

Объясняется, что эти россияне искали убежища в США, пересек границу с Мексикой. Они ждали права на въезд по упрощенной программе, которую Трамп упразднил после того, как стал президентом.

Сообщается, что из США уже депортирован активист Евгений Машинин, которого до этого задерживали в России на митингах против развязанной Кремлем преступной войны в Украине.

Что известно о россиянах, которым грозит депортация из США

С 2018 года на три года Поперечному был запрещен въезд в Украину. Причиной стала его антиукраинская позиция.

Однако уже в 2022 году он публично осудил политику Кремля и выступил против войны. Артист сбежал из РФ, как он утверждал, из-за угроз. Покинув Россию, Даниил заявил, что не будет помогать финансово ВСУ или оккупационной армии, чтобы, мол, "не быть причастным к смертям людей".

Скворец также осудил путинский режим и публично поддерживал Украину. После подрыва захватчиками Каховской ГЭС он обвинил во всем россиян, из-за чего против него в стране-агрессоре открыли уголовное производство.

Что касается Мэдисона, то в июне 2022 года он хотел посетить Донбасс, но оставил РФ после начала мобилизации. Однако его взгляды не изменились, и путинист называл себя "патриотом" и поддерживал оккупантов.