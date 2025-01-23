ЄС планує купувати зброю у США для України
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Політика
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ЄС планує купувати зброю у США для України

Марк Рютте
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Джерело:  Reuters

За словами генсека НАТО Марка Рютте, США мають продовжити надання військової підтримки Україні, а країни ЄС готові фінансувати цей процес. 

Головні тези:

  • ЄС готовий фінансувати закупівлю зброї від США для України, що є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни.
  • Генсек НАТО підтримує членство України у НАТО, наголошуючи на важливості безпеки регіону.
  • Заява про готовність ЄС оплачувати військову допомогу США для України свідчить про важливість співпраці між міжнародними партнерами.
  • Рюттє закликав до активізації підтримки України в умовах загострення ситуації на сході країни.

ЄС готовий оплатити США зброю для України

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Рютте зазначив, що НАТО планує збільшувати інвестиції в оборону та розширювати військове виробництво, а також взяти на себе більшу частку витрат на військову допомогу Україні.

Що стосується України, нам також необхідно, щоб США продовжували свою участь. Якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україні за допомогою своєї оборонно-промислової бази, то рахунок заплатять європейці, я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові це зробити, — наголосив генсек НАТО.

Генсек НАТО заявив про готовність ЄС платити за зброю США для України
Володимир Зеленський та Марк Рютте

Ця заява була зроблена після того, як президент США Дональд Трамп заявив цього тижня, що ЄС має збільшити підтримку України.

Рютте під час виступу у Давосі також наполягав на тому, що Росія не повинна перемогти у розв’язаній злочинній війні.

Нам дійсно потрібно активізувати, а не скорочувати нашу підтримку України. Лінія фронту рухається в неправильному напрямку, — констатував генсек НАТО.

Рютте наполягає на членстві України у НАТО

За словами генсека Альянсу, кремлівський диктатор Володимир Путін не має права вирішувати та диктувати, щодо того, хто отримуватиме членство у НАТО.

Ми маємо чітко розуміти, що Володимир Путін не має права вето і голосу щодо того, хто буде вступати до НАТО в майбутньому. Тільки якщо він сам захоче вступити до НАТО, але я не думаю, що він цього хоче, — підкреслив Рютте.

На його переконання, повноправне членство України у НАТО є найкращою сталою гарантією безпеки.

Але яким би не був результат, має бути зрозуміло, що мир стійкий... Коли вони закінчаться, ми маємо бути впевнені, що мир, який ми колективно підтримували, буде стійким і ніколи більше не буде піддаватися сумніву, — наголосив генсек НАТО.

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