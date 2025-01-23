За словами генсека НАТО Марка Рютте, США мають продовжити надання військової підтримки Україні, а країни ЄС готові фінансувати цей процес.
Головні тези:
- ЄС готовий фінансувати закупівлю зброї від США для України, що є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни.
- Генсек НАТО підтримує членство України у НАТО, наголошуючи на важливості безпеки регіону.
- Заява про готовність ЄС оплачувати військову допомогу США для України свідчить про важливість співпраці між міжнародними партнерами.
- Рюттє закликав до активізації підтримки України в умовах загострення ситуації на сході країни.
ЄС готовий оплатити США зброю для України
Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Рютте зазначив, що НАТО планує збільшувати інвестиції в оборону та розширювати військове виробництво, а також взяти на себе більшу частку витрат на військову допомогу Україні.
Ця заява була зроблена після того, як президент США Дональд Трамп заявив цього тижня, що ЄС має збільшити підтримку України.
Рютте під час виступу у Давосі також наполягав на тому, що Росія не повинна перемогти у розв’язаній злочинній війні.
Рютте наполягає на членстві України у НАТО
За словами генсека Альянсу, кремлівський диктатор Володимир Путін не має права вирішувати та диктувати, щодо того, хто отримуватиме членство у НАТО.
На його переконання, повноправне членство України у НАТО є найкращою сталою гарантією безпеки.
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