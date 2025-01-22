У 2025 році ЄС надасть Україні 35 млрд євро допомоги
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Економіка
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У 2025 році ЄС надасть Україні 35 млрд євро допомоги

ЄС
Джерело:  Укрінформ

У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги в рамках ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Головні тези:

  • У 2025 році ЄС планує надати Україні 35 млрд євро фінансової допомоги через ініціативи G7 ERA та Ukraine Facility.
  • Європейський Союз став найбільшим фінансовим донором України у 2024 році, надіславши 17,3 млрд дол США за програмою Ukraine Facility.
  • Україна отримає найбільший обсяг фінансової підтримки від ЄС, що сприятиме розвитку економіки та соціальним проєктам.
  • Серед головних донорів України також США та Міжнародний валютний фонд зі значним фінансуванням.
  • Співпраця з Європейським Союзом дозволить Україні розширити можливості та наблизити її до Єдиного ринку ЄС.

ЄС надасть Україні 35 млрд євро допомоги

Про це у соцмережі Х повідомив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

ЄС надає фінансову підтримку (Україні — ред.) через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік.

Він також повідомив, що під час свого перебування у Давосі зустрівся з першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко, де вони обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення України до Єдиного ринку ЄС.

ЄС став найбільшим фінансовим донором України

У 2024 році Європейський Союз став найбільшим донором України, надавши 17,3 млрд доларів США у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Європейський Союз надав Україні найбільший обсяг фінансової допомоги у рамках фінансового інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Загальний розмір підтримки сягнув 17,3 млрд дол США, із яких 3,2 млрд дол США — гранти.

На другому місці — Сполучені Штати Америки з 8,3 млрд дол США у формі грантів.

Третє місце посів Міжнародний валютний фонд із 5,3 млрд дол США пільгового фінансування.

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