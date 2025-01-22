У 2025 році ЄС надасть Україні 35 млрд євро допомоги

У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги в рамках ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.
Головні тези:
- У 2025 році ЄС планує надати Україні 35 млрд євро фінансової допомоги через ініціативи G7 ERA та Ukraine Facility.
- Європейський Союз став найбільшим фінансовим донором України у 2024 році, надіславши 17,3 млрд дол США за програмою Ukraine Facility.
- Україна отримає найбільший обсяг фінансової підтримки від ЄС, що сприятиме розвитку економіки та соціальним проєктам.
- Серед головних донорів України також США та Міжнародний валютний фонд зі значним фінансуванням.
- Співпраця з Європейським Союзом дозволить Україні розширити можливості та наблизити її до Єдиного ринку ЄС.
ЄС надасть Україні 35 млрд євро допомоги
Про це у соцмережі Х повідомив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.
ЄС надає фінансову підтримку (Україні — ред.) через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік.
Він також повідомив, що під час свого перебування у Давосі зустрівся з першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко, де вони обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення України до Єдиного ринку ЄС.
Great to meet with @Svyrydenko_Y, Ukraine’s First Deputy PM, at #Davos2025. We discussed enlargement and steps to bring 🇺🇦 closer to the 🇪🇺EU’s Single Market. The EU is delivering financial support through the G7 ERA loan initiative and the Ukraine Facility, with €35bn for 2025. pic.twitter.com/iHQpg6kl1I— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 22, 2025
ЄС став найбільшим фінансовим донором України
У 2024 році Європейський Союз став найбільшим донором України, надавши 17,3 млрд доларів США у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.
На другому місці — Сполучені Штати Америки з 8,3 млрд дол США у формі грантів.
Третє місце посів Міжнародний валютний фонд із 5,3 млрд дол США пільгового фінансування.
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