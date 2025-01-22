У 2025 році ЄС надасть Україні 35 млрд євро допомоги

У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги в рамках ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

ЄС надасть Україні 35 млрд євро допомоги

Про це у соцмережі Х повідомив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

ЄС надає фінансову підтримку (Україні — ред.) через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік.

Він також повідомив, що під час свого перебування у Давосі зустрівся з першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко, де вони обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення України до Єдиного ринку ЄС.

Great to meet with @Svyrydenko_Y, Ukraine’s First Deputy PM, at #Davos2025. We discussed enlargement and steps to bring 🇺🇦 closer to the 🇪🇺EU’s Single Market. The EU is delivering financial support through the G7 ERA loan initiative and the Ukraine Facility, with €35bn for 2025. pic.twitter.com/iHQpg6kl1I — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 22, 2025

ЄС став найбільшим фінансовим донором України

У 2024 році Європейський Союз став найбільшим донором України, надавши 17,3 млрд доларів США у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Європейський Союз надав Україні найбільший обсяг фінансової допомоги у рамках фінансового інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Загальний розмір підтримки сягнув 17,3 млрд дол США, із яких 3,2 млрд дол США — гранти. Поширити

На другому місці — Сполучені Штати Америки з 8,3 млрд дол США у формі грантів.