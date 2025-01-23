ЕС планирует покупать оружие у США для Украины
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ЕС планирует покупать оружие у США для Украины

Марк Рютте
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Источник:  Reuters

По словам генсека НАТО Марка Рютте, США должны продлить оказание военной поддержки Украине, а страны ЕС готовы финансировать этот процесс.

Главные тезисы

  • Европейский союз согласен финансировать закупку оружия у США для Украины в целях укрепления ее обороноспособности.
  • Генсек НАТО выразил поддержку членства Украины в альянсе и призвал активизировать поддержку в условиях обострения ситуации на востоке страны.
  • Россия не должна диктовать решения о членстве в НАТО, убежден генсек НАТО, подчеркивая важность безопасности и устойчивости мира в регионе.
  • НАТО планирует увеличивать инвестиции в оборону и военное производство, а также предоставить значительную поддержку военной помощи Украине.

ЕС готов оплатить США оружие для Украины

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Рютте отметил, что НАТО планирует увеличивать инвестиции в оборону и расширять военное производство, а также взять на себя большую часть расходов на военную помощь Украине.

Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали свое участие. Если новая администрация Трампа готова продолжать поставлять Украину с помощью своей оборонно-промышленной базы, то счет заплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это сделать, — подчеркнул генсек НАТО.

Генсек НАТО заявил о готовности ЕС платить за оружие США для Украины
Владимир Зеленский и Марк Рютте

Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что ЕС должен увеличить поддержку Украины.

Рютте, выступая в Давосе, также настаивал на том, что Россия не должна победить в развязной преступной войне.

Нам действительно нужно активизировать, а не сокращать нашу поддержку Украины. Линия фронта движется в неправильном направлении, — констатировал генсек НАТО.

Рютте настаивает на членстве Украины в НАТО

По словам генсека Альянса, кремлевский диктатор Владимир Путин не имеет права решать и диктовать относительно того, кто будет получать членство в НАТО.

Мы должны четко понимать, что Владимир Путин не имеет права вето и голоса по поводу того, кто будет вступать в НАТО в будущем. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но я не думаю, что он этого хочет, подчеркнул Рютте.

По его убеждению, полноправное членство Украины в НАТО является наилучшей гарантией безопасности.

Но каким бы ни был результат, должно быть понятно, что мир устойчив... Когда они закончатся, мы должны быть уверены, что мир, который мы коллективно поддерживали, будет устойчивым и никогда больше не будет подвергаться сомнению, — подчеркнул генсек НАТО.

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