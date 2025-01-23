По словам генсека НАТО Марка Рютте, США должны продлить оказание военной поддержки Украине, а страны ЕС готовы финансировать этот процесс.
Главные тезисы
- Европейский союз согласен финансировать закупку оружия у США для Украины в целях укрепления ее обороноспособности.
- Генсек НАТО выразил поддержку членства Украины в альянсе и призвал активизировать поддержку в условиях обострения ситуации на востоке страны.
- Россия не должна диктовать решения о членстве в НАТО, убежден генсек НАТО, подчеркивая важность безопасности и устойчивости мира в регионе.
- НАТО планирует увеличивать инвестиции в оборону и военное производство, а также предоставить значительную поддержку военной помощи Украине.
ЕС готов оплатить США оружие для Украины
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Рютте отметил, что НАТО планирует увеличивать инвестиции в оборону и расширять военное производство, а также взять на себя большую часть расходов на военную помощь Украине.
Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что ЕС должен увеличить поддержку Украины.
Рютте, выступая в Давосе, также настаивал на том, что Россия не должна победить в развязной преступной войне.
Рютте настаивает на членстве Украины в НАТО
По словам генсека Альянса, кремлевский диктатор Владимир Путин не имеет права решать и диктовать относительно того, кто будет получать членство в НАТО.
По его убеждению, полноправное членство Украины в НАТО является наилучшей гарантией безопасности.
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