ЕС готов оплатить США оружие для Украины

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Рютте отметил, что НАТО планирует увеличивать инвестиции в оборону и расширять военное производство, а также взять на себя большую часть расходов на военную помощь Украине.

Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали свое участие. Если новая администрация Трампа готова продолжать поставлять Украину с помощью своей оборонно-промышленной базы, то счет заплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это сделать, — подчеркнул генсек НАТО. Поделиться

Владимир Зеленский и Марк Рютте

Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что ЕС должен увеличить поддержку Украины.

Рютте, выступая в Давосе, также настаивал на том, что Россия не должна победить в развязной преступной войне.

Нам действительно нужно активизировать, а не сокращать нашу поддержку Украины. Линия фронта движется в неправильном направлении, — констатировал генсек НАТО. Поделиться

Рютте настаивает на членстве Украины в НАТО

По словам генсека Альянса, кремлевский диктатор Владимир Путин не имеет права решать и диктовать относительно того, кто будет получать членство в НАТО.

Мы должны четко понимать, что Владимир Путин не имеет права вето и голоса по поводу того, кто будет вступать в НАТО в будущем. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но я не думаю, что он этого хочет, подчеркнул Рютте. Поделиться

По его убеждению, полноправное членство Украины в НАТО является наилучшей гарантией безопасности.