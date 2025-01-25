Пит Хегсет возглавил Пентагон. Как он относится к Украине

24 января американский Сенат утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны США. Что важно понимать, он был номинирован президентом Дональдом Трампом.

Голосование за Хегсета было проблемным

Что важно понимать, Пит Хегсет стал третьим кандидатом нового президента Дональда Трампа, которого утвердили в должности.

Однако сам процесс был достаточно сложным.

Как удалось узнать The Washington Post, голоса во время голосования в Сенате США разделились 50 на 50.

Журналисты обращают внимание на то, что сразу 3 республиканца присоединились к демократам и стали в оппозицию.

Ситуацию неожиданно для всех спас вице-президент Джей Ди Вэнс.

Именно он воспользовался возможностью отдать дополнительный голос, который и сделал Пита Хегсета новым главой Минобороны США.

Что важно понимать, назначению соратника Трампа препятствовали обвинения в неправомерных действиях.

Как Хегсет относится к Украине

Недавно новый глава Пентагона заявил, что команда Дональда Трампа осознает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.

Во время слушаний в Сенате США сенатор Ангус Кинг попросил Пита Хегсета озвучить его позицию по отношению к Украине.

Дело было в том, что тот не упомянул о войне в коротком вступительном слове.

По словам Хегсета, речь идет о политическом решении на уровне Дональда Трампа, который "очень ясно дал понять, что хотел бы видеть прекращение этого конфликта".

Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение. — ред.) как можно более выгодно для украинцев. Но война должна прекратиться. Пит Хегсет Глава Минобороны США

Что важно понимать, голосование за Хегсета — ветерана войн в Ираке и Афганистане и ведущего Fox News — подпортило ряд скандалов, связанных с употреблением алкоголя и якобы насилия над женщинами.