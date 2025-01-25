Пит Хегсет возглавил Пентагон. Как он относится к Украине

24 января американский Сенат утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны США. Что важно понимать, он был номинирован президентом Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Назначению Пита Хегсета поспособствовал вице-президент Джей Ди Вэнс.
- Новый глава Пентагона заявил, что выступает за завершение войны РФ против Украины.
- Назначению Пита Хегсета препятствовали очень громкие скандалы.
Голосование за Хегсета было проблемным
Что важно понимать, Пит Хегсет стал третьим кандидатом нового президента Дональда Трампа, которого утвердили в должности.
Однако сам процесс был достаточно сложным.
Как удалось узнать The Washington Post, голоса во время голосования в Сенате США разделились 50 на 50.
Журналисты обращают внимание на то, что сразу 3 республиканца присоединились к демократам и стали в оппозицию.
Ситуацию неожиданно для всех спас вице-президент Джей Ди Вэнс.
Именно он воспользовался возможностью отдать дополнительный голос, который и сделал Пита Хегсета новым главой Минобороны США.
Что важно понимать, назначению соратника Трампа препятствовали обвинения в неправомерных действиях.
Как Хегсет относится к Украине
Недавно новый глава Пентагона заявил, что команда Дональда Трампа осознает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.
Во время слушаний в Сенате США сенатор Ангус Кинг попросил Пита Хегсета озвучить его позицию по отношению к Украине.
Дело было в том, что тот не упомянул о войне в коротком вступительном слове.
По словам Хегсета, речь идет о политическом решении на уровне Дональда Трампа, который "очень ясно дал понять, что хотел бы видеть прекращение этого конфликта".
Что важно понимать, голосование за Хегсета — ветерана войн в Ираке и Афганистане и ведущего Fox News — подпортило ряд скандалов, связанных с употреблением алкоголя и якобы насилия над женщинами.
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