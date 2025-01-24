Венгерский лидер Виктор Орбан безосновательно обвинил Украину в попытке обмануть его народ, когда речь идет о поставках российского "голубого топлива". Более того, он требует от Евросоюза заставить Киев "открыть вентили" с газом.

Орбан снова набросился с обвинениями на Украину

Премьер-министр Венгрии снова решил поразмышлять о войне РФ против Украины и поставках газа.

Украинцы пытаются нас обмануть… Если бы украинцы не играли с нами, цены на энергоносители не были бы там, где они есть, и бензин не был бы так дорог, — цинично лжет Виктор Орбан. Поделиться

Более того, он начал утверждать, что с введением санкций в Венгрии "отобрали 7,500 миллиардов форинтов".

По словам венгерского лидера, он призвал открыть газотранспортные маршруты, закрытие которых якобы привело к росту цен на энергоносители в Венгрии.

Инсайдеры также сообщили, что Орбан пытается убедить Евросоюз, чтобы тот начал давить на Украину.

Венгры не должны быть единственными, кто оплачивает счета за санкции… Все, что нужно — это телефонный звонок: дорогие украинские товарищи, откройте вентили. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Орбан пригрозил Украине местью

Премьер-министр Венгрии недавно заявил, что Будапешт может принять меры в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа.

Орбан также начал жаловаться, что Украина не только прекратила транзит газа через свою территорию, но и якобы отказывается от переговоров, в то время как ее решение угрожает Венгрии, Словакии и всему региону.

Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов разозлимся и дадим отпор. Поделиться

Пророссийский политик в очередной раз повторил, что выступает против быстрого членства Украины в Европейском Союзе, потому что это разорит венгерскую экономику и НАТО, поскольку это приведет к войне Альянса с Россией.