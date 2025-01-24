Орбан пытается усилить давление на Украину через ЕС

Венгерский лидер Виктор Орбан безосновательно обвинил Украину в попытке обмануть его народ, когда речь идет о поставках российского "голубого топлива". Более того, он требует от Евросоюза заставить Киев "открыть вентили" с газом.
Главные тезисы
- Венгерский лидер требует от Евросоюза заставить Киев открыть вентили с газом, угрожая местью.
- Орбан также выступает против членства Украины в Евросоюзе и НАТО.
Орбан снова набросился с обвинениями на Украину
Премьер-министр Венгрии снова решил поразмышлять о войне РФ против Украины и поставках газа.
Более того, он начал утверждать, что с введением санкций в Венгрии "отобрали 7,500 миллиардов форинтов".
По словам венгерского лидера, он призвал открыть газотранспортные маршруты, закрытие которых якобы привело к росту цен на энергоносители в Венгрии.
Инсайдеры также сообщили, что Орбан пытается убедить Евросоюз, чтобы тот начал давить на Украину.
Орбан пригрозил Украине местью
Премьер-министр Венгрии недавно заявил, что Будапешт может принять меры в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа.
Орбан также начал жаловаться, что Украина не только прекратила транзит газа через свою территорию, но и якобы отказывается от переговоров, в то время как ее решение угрожает Венгрии, Словакии и всему региону.
Пророссийский политик в очередной раз повторил, что выступает против быстрого членства Украины в Европейском Союзе, потому что это разорит венгерскую экономику и НАТО, поскольку это приведет к войне Альянса с Россией.
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