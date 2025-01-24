Орбан намагається посилити тиск на Україну через ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Орбан намагається посилити тиск на Україну через ЄС

Орбан намагається посилити тиск на Україну через ЄС
Джерело:  Telex

Угорський лідер Віктор Орбан безпідставно звинуватив Україну у спробі обманути його народ, коли йдеться про постачання російського “блакитного палива”. Ба більше, він вимагає від Євросоюзу змусити Київ "відкрити вентилі" з газом.

Головні тези:

  • Угорський лідер вимагає від Євросоюзу змусити Київ відкрити вентилі з газом, погрожуючи помстою.
  • Орбан також виступає проти членства України в Євросоюзі та НАТО.

Орбан знову накинувся зі звинуваченнями на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини знову вирішив порозмірковувати про війну РФ проти України та постачання газу.

"Українці намагаються нас надурити… Якби українці не гралися з нами, ціни на енергоносії не були б там, де вони є, і бензин не був би таким дорогим, — цинічно бреше Віктор Орбан.

Ба більше, він почав стверджувати, що з введенням санкцій в Угорщини “відібрали 7,500 мільярдів форинтів".

За словами угорського лідера,він закликав відкрити газотранспортні маршрути, закриття яких нібито призвело до зростання цін на енергоносії в Угорщині.

Інсайдери також повідомили, що Орбан намагається переконати Євросоюз, щоб той почав тиснути на Україну.

Угорці не повинні бути єдиними, хто оплачує рахунки за санкції… Все, що потрібно — це телефонний дзвінок: дорогі українські товариші, відкрийте вентилі.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Орбан пригрозив Україні помстою

Прем'єр-міністр Угорщини нещодавно заявив, що Будапешт може вжити заходів у відповідь на рішення Києва зупинити транзит російського газу.

Орбан також почав скаржитися, що Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів, тоді як її рішення загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.

Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч.

Проросійський політик вкотре повторив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі — бо це розорить угорську економіку — та НАТО, оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.

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