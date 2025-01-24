Угорський лідер Віктор Орбан безпідставно звинуватив Україну у спробі обманути його народ, коли йдеться про постачання російського “блакитного палива”. Ба більше, він вимагає від Євросоюзу змусити Київ "відкрити вентилі" з газом.

Орбан знову накинувся зі звинуваченнями на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини знову вирішив порозмірковувати про війну РФ проти України та постачання газу.

"Українці намагаються нас надурити… Якби українці не гралися з нами, ціни на енергоносії не були б там, де вони є, і бензин не був би таким дорогим, — цинічно бреше Віктор Орбан. Поширити

Ба більше, він почав стверджувати, що з введенням санкцій в Угорщини “відібрали 7,500 мільярдів форинтів".

За словами угорського лідера,він закликав відкрити газотранспортні маршрути, закриття яких нібито призвело до зростання цін на енергоносії в Угорщині.

Інсайдери також повідомили, що Орбан намагається переконати Євросоюз, щоб той почав тиснути на Україну.

Угорці не повинні бути єдиними, хто оплачує рахунки за санкції… Все, що потрібно — це телефонний дзвінок: дорогі українські товариші, відкрийте вентилі. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Орбан пригрозив Україні помстою

Прем'єр-міністр Угорщини нещодавно заявив, що Будапешт може вжити заходів у відповідь на рішення Києва зупинити транзит російського газу.

Орбан також почав скаржитися, що Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів, тоді як її рішення загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.

Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч. Поширити

Проросійський політик вкотре повторив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі — бо це розорить угорську економіку — та НАТО, оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.