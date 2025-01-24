Орбан намагається посилити тиск на Україну через ЄС

Угорський лідер Віктор Орбан безпідставно звинуватив Україну у спробі обманути його народ, коли йдеться про постачання російського “блакитного палива”. Ба більше, він вимагає від Євросоюзу змусити Київ "відкрити вентилі" з газом.
Головні тези:
- Угорський лідер вимагає від Євросоюзу змусити Київ відкрити вентилі з газом, погрожуючи помстою.
- Орбан також виступає проти членства України в Євросоюзі та НАТО.
Орбан знову накинувся зі звинуваченнями на Україну
Прем’єр-міністр Угорщини знову вирішив порозмірковувати про війну РФ проти України та постачання газу.
Ба більше, він почав стверджувати, що з введенням санкцій в Угорщини “відібрали 7,500 мільярдів форинтів".
За словами угорського лідера,він закликав відкрити газотранспортні маршрути, закриття яких нібито призвело до зростання цін на енергоносії в Угорщині.
Інсайдери також повідомили, що Орбан намагається переконати Євросоюз, щоб той почав тиснути на Україну.
Орбан пригрозив Україні помстою
Прем'єр-міністр Угорщини нещодавно заявив, що Будапешт може вжити заходів у відповідь на рішення Києва зупинити транзит російського газу.
Орбан також почав скаржитися, що Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів, тоді як її рішення загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.
Проросійський політик вкотре повторив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі — бо це розорить угорську економіку — та НАТО, оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.
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