Піт Гегсет очолив Пентагон. Як він ставиться до України

24 січня американський Сенат затвердив Піта Гегсета на посаду міністра оборони США. Що важливо розуміти, він був номінований президентом Дональдом Трампом.

Голосування за Гегсета було проблемним

Що важливо розуміти, Піт Гегсет став третім кандидатом нового президента Дональда Трампа, якого затвердили на посаді.

Однак сам процес був доволі складним.

Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, голоси під час голосування у Сенаті США розділилися 50 на 50.

Журналісти звертають увагу на те, що одразу 3 республіканці долучилися до демократів і стали в опозицію.

Ситуацію неочікувано для всіх врятував віцепрезидент Джей Ді Венс.

Саме він скористався можливістю віддати "додатковий" голос, який і зробив Піта Гегсета новим очільником Міноборони США.

Що важливо розуміти, призначенню соратника Трампа перешкоджали звинувачення в неправомірних діях.

Як Гегсет ставиться до України

Нещодавно новий глава Пентагона заявив, що команда Дональда Трампа усвідомлює природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.

Під час слухань у Сенаті США сенатор Ангус Кінг попросив Піта Гегсета озвучити його позицію щодо України.

Річ була у тім, що той не згадав про війну в короткому вступному слові.

За словами Гегсета, йдеться про політичне рішення на рівні Дональда Трампа, який "дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би бачити припинення цього конфлікту".

Ми знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б бачити його (вирішення. — ред.) якомога вигіднішим для українців. Але ця війна повинна припинитись. Піт Гегсет Глава Міноборони США

Що важливо розуміти, голосування за Гегсета — ветерана війн в Іраку та Афганістані та ведучого Fox News — зіпсувала низка скандалів, повʼязаних із вживанням алкоголю та нібито домагань до жінок.