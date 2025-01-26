Трамп обрав новий дедлайн для завершення війни РФ проти України
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Трамп обрав новий дедлайн для завершення війни РФ проти України

Трамп
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Джерело:  The Independent

Інсайдери видання The Independent повідомляють, що американський лідер Дональд Трамп планує зупинити загарбницьку війну Росії проти України до весни 2025 року.

Головні тези:

  • Трамп не відмовився від своїх намірів щодо України.
  • Важливим сигналом є присутність Арахамії на інавгурації президента США.
  • Трамп і Зеленський налаштовані на співпрацю, хоча американський лідер веде “подвійну гру”.

Трамп налаштований рішуче

Як стверджують анонімні джерела, страх того, що новий очільник Білого дому може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є хибним.

Тим, хто турбується про Україну, слід звернути увагу на присутність Арахамії (лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії — ред.) на інавгурації. Це дуже важливий крок, який показує намір Дональда Трампа забезпечити Україні хорошу угоду наприкінці цього процесу. Це має заспокоїти нерви, — заявив один з інсайдерів.

Видання звертає увагу на те, що новий американський лідер серйозно ставиться до проблеми завершення війни.

Однак не все так просто, адже Трамп повинен вирішити низку складних завдань для старту цього процесу.

Відносини Трампа та Зеленського

Анонімні джерела наголошують, що президент США налаштований на співпрацю з українським колегою Володимиром Зеленським. Ба більше, незабаром вони повинні знову офіційно зустрітися.

Зеленський не вважав за можливе поїхати на інавгурацію сам, але він відправив свого другого номера, до якого ставився з величезною повагою, — заявило анонімне джерело.

Журналісти звертають увагу на те, що Арахамія був присутній у ротонді Капітолія на інавгурації Трампа.

За словами останнього, офіційна українська делегація може зустрітися з Дональдом Трампом вже наступного місяця.

Наразі Трамп веде "подвійну гру" заради завершення війни між Україною та Росією. Зокрема, він попередив російського диктатора Володимира Путіна про те, що США готові й надалі надавати військову підтримку Києву, доки війну не буде завершено. Водночас президент США говорив про те, що і Зеленський "не ангел".

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