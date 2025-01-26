Трамп обрав новий дедлайн для завершення війни РФ проти України

Інсайдери видання The Independent повідомляють, що американський лідер Дональд Трамп планує зупинити загарбницьку війну Росії проти України до весни 2025 року.
Головні тези:
- Трамп не відмовився від своїх намірів щодо України.
- Важливим сигналом є присутність Арахамії на інавгурації президента США.
- Трамп і Зеленський налаштовані на співпрацю, хоча американський лідер веде “подвійну гру”.
Трамп налаштований рішуче
Як стверджують анонімні джерела, страх того, що новий очільник Білого дому може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є хибним.
Видання звертає увагу на те, що новий американський лідер серйозно ставиться до проблеми завершення війни.
Однак не все так просто, адже Трамп повинен вирішити низку складних завдань для старту цього процесу.
Відносини Трампа та Зеленського
Анонімні джерела наголошують, що президент США налаштований на співпрацю з українським колегою Володимиром Зеленським. Ба більше, незабаром вони повинні знову офіційно зустрітися.
Журналісти звертають увагу на те, що Арахамія був присутній у ротонді Капітолія на інавгурації Трампа.
За словами останнього, офіційна українська делегація може зустрітися з Дональдом Трампом вже наступного місяця.
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