Інсайдери видання The Independent повідомляють, що американський лідер Дональд Трамп планує зупинити загарбницьку війну Росії проти України до весни 2025 року.

Трамп налаштований рішуче

Як стверджують анонімні джерела, страх того, що новий очільник Білого дому може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є хибним.

Тим, хто турбується про Україну, слід звернути увагу на присутність Арахамії (лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії — ред.) на інавгурації. Це дуже важливий крок, який показує намір Дональда Трампа забезпечити Україні хорошу угоду наприкінці цього процесу. Це має заспокоїти нерви, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Видання звертає увагу на те, що новий американський лідер серйозно ставиться до проблеми завершення війни.

Однак не все так просто, адже Трамп повинен вирішити низку складних завдань для старту цього процесу.

Відносини Трампа та Зеленського

Анонімні джерела наголошують, що президент США налаштований на співпрацю з українським колегою Володимиром Зеленським. Ба більше, незабаром вони повинні знову офіційно зустрітися.

Зеленський не вважав за можливе поїхати на інавгурацію сам, але він відправив свого другого номера, до якого ставився з величезною повагою, — заявило анонімне джерело. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що Арахамія був присутній у ротонді Капітолія на інавгурації Трампа.

За словами останнього, офіційна українська делегація може зустрітися з Дональдом Трампом вже наступного місяця.