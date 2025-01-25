У Трампа вперше розкрили сценарій завершення війни РФ проти України
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Політика
Дата публікації

У Трампа вперше розкрили сценарій завершення війни РФ проти України

Трамп
Джерело:  Fox News

Американський лідер Дональд Трамп переконаний, що блискавичний обвал ціни на нафту змусить російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну проти України.

Головні тези:

  • Дональд Трамп обрав стратегію завершення війни Росії проти України через вплив на економіку РФ та дипломатію.
  • Зниження ціни на нафту змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

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З заявою з цього приводу виступив спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог.

За словами останнього, він провів бесіду з американським лідером Дональдом Трампом вранці 24 січня. Вони обговорювали способи закінчення війни Росії проти України.

Новий очільник Білого дому вважає, що війна не завершиться лише подіями на полі бою. На переконання Трампа, ключову роль у цьому процесі відіграє дипломатія та економіка.

Кіт Келлог звертає увагу на те, що ключовим фактором є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету. Що важливо розуміти, ціна нафти становить приблизно 70 доларів за барель.

Росія отримує мільярди доларів грошей з продажу нафти... Що, якби ви знизили його до 45 доларів за барель, що складає її собівартість? Це він (Трамп — ред.) сказав учора, коли виступав перед людьми в Давосі. І ось з цього виходить президент. Він виходить з економіки і з дипломатії, спілкуючись з північнокорейцями чи китайцями. І ось як ми закінчимо цю війну.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа по Україні та Росії

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Цю звістку також офіційно підтвердив Кіт Келлог. Останній наголосив, що Дональд Трамп розгляне можливість закупівлі американської зброї для ЗСУ коштом доходів від заморожених російських активів.

Келлог також звернув увагу на те, що головний замисел полягає в тому, щоб не лише посилити Україну у війні проти Росії, а також зміцнити американську оборонну промисловість.

Ми дуже багато разів обговорювали використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї, — підкреслив спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ.

За його словами, озвучений сценарій може стати частиною комплексного рішення.

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