У Трампа вперше розкрили сценарій завершення війни РФ проти України

Американський лідер Дональд Трамп переконаний, що блискавичний обвал ціни на нафту змусить російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну проти України.
Головні тези:
- Дональд Трамп обрав стратегію завершення війни Росії проти України через вплив на економіку РФ та дипломатію.
- Зниження ціни на нафту змусить Путіна сісти за стіл переговорів.
Трамп знає, як зупинити Путіна
З заявою з цього приводу виступив спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог.
За словами останнього, він провів бесіду з американським лідером Дональдом Трампом вранці 24 січня. Вони обговорювали способи закінчення війни Росії проти України.
Новий очільник Білого дому вважає, що війна не завершиться лише подіями на полі бою. На переконання Трампа, ключову роль у цьому процесі відіграє дипломатія та економіка.
Кіт Келлог звертає увагу на те, що ключовим фактором є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету. Що важливо розуміти, ціна нафти становить приблизно 70 доларів за барель.
У США оцінюють новий варіант військової допомоги для України
Цю звістку також офіційно підтвердив Кіт Келлог. Останній наголосив, що Дональд Трамп розгляне можливість закупівлі американської зброї для ЗСУ коштом доходів від заморожених російських активів.
Келлог також звернув увагу на те, що головний замисел полягає в тому, щоб не лише посилити Україну у війні проти Росії, а також зміцнити американську оборонну промисловість.
За його словами, озвучений сценарій може стати частиною комплексного рішення.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-