Дональда Трамп повернувся у Білий дім у критичний для Росії момент - її економіка знаходиться на межі краху. Новий президент США має у своєму розпорядження усі можливі інструменти, щоб розтрощити економіку країни-агресорки та зупинити загарбницьку війну диктатора Володимира Путіна проти України.

Трамп зацікавлений у посиленні тиску на Росію

Журналіст та політичний оглядач Бен Марлоу звертає увагу на те, що за кілька годин після інавгурації Трампа, Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Під час неї вони домовилися вивести співпрацю Росії та Китаю на "новий рівень".

Що цікаво, цей дивний “збіг обставин” у Кремлі намагаються представити як випадковість.

За словами Бена Марлоу, насправді повернення рішучого Дональда Трампа, який має на меті воскресити американську силу у світі, лякає Путіна та Сі.

Ні для кого не секрет, що новий президент США уже пригрозив Пекіну митами, назвавши його "порушником", а Кремлю заявив, що на нього чекають "великі проблеми", якщо війна проти України не буде зупинена.

Запровадження санкцій проти Китаю — це одна справа, але економічний тиск на Москву, яка продовжує війну біля європейських кордонів, стане яскравим доказом відновленої могутності США, — наголосив Марлоу. Поширити

Яка ахіллесова п'ята є у Путіна

На переконання економіста Тімоті Еша, країна-агресорка РФ повинна платити величезні кошти за критичний імпорт і пропонувати знижки на свій експорт.

Він також звернув увагу на те, що інфляція та зростання ставок Центробанку вказує на слабкість економіки Росії.

Не можна також ігнорувати той факт, що додатковий тиск створює залежність Москви від доходів з продажу нафти та газу.

Більше того, Росія використовує тіньовий танкерний флот для обходу санкцій. За словами економіста Робіна Брукса, ці нафтові танкери є ахіллесовою п’ятою Путіна, і нові обмеження щодо цього флоту, запроваджені США та Великою Британією, завдали значного удару по економіці РФ. Поширити

За словами іноземних економістів, якщо Трамп все-таки посилить санкції проти РФ, то він точно зможе розтрощити економіку Росії та зупинити її війну проти України.