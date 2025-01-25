У Путіна є ахіллесова п'ята. Як Трамп може зупинити війну РФ проти України

Дональда Трамп повернувся у Білий дім у критичний для Росії момент - її економіка знаходиться на межі краху. Новий президент США має у своєму розпорядження усі можливі інструменти, щоб розтрощити економіку країни-агресорки та зупинити загарбницьку війну диктатора Володимира Путіна проти України.
Головні тези:
- Економічний тиск на Росію може призвести до значного погіршення ситуації в країні-агресорці.
- Ахіллесова п'ята Путіна - нафтові танкери, які вже потрапили під санкційний удар.
- Співпраця між РФ та Китаєм може підштовхнути Трампа до жорстких рішень.
Трамп зацікавлений у посиленні тиску на Росію
Журналіст та політичний оглядач Бен Марлоу звертає увагу на те, що за кілька годин після інавгурації Трампа, Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.
Під час неї вони домовилися вивести співпрацю Росії та Китаю на "новий рівень".
Що цікаво, цей дивний “збіг обставин” у Кремлі намагаються представити як випадковість.
За словами Бена Марлоу, насправді повернення рішучого Дональда Трампа, який має на меті воскресити американську силу у світі, лякає Путіна та Сі.
Ні для кого не секрет, що новий президент США уже пригрозив Пекіну митами, назвавши його "порушником", а Кремлю заявив, що на нього чекають "великі проблеми", якщо війна проти України не буде зупинена.
Яка ахіллесова п'ята є у Путіна
На переконання економіста Тімоті Еша, країна-агресорка РФ повинна платити величезні кошти за критичний імпорт і пропонувати знижки на свій експорт.
Він також звернув увагу на те, що інфляція та зростання ставок Центробанку вказує на слабкість економіки Росії.
Не можна також ігнорувати той факт, що додатковий тиск створює залежність Москви від доходів з продажу нафти та газу.
За словами іноземних економістів, якщо Трамп все-таки посилить санкції проти РФ, то він точно зможе розтрощити економіку Росії та зупинити її війну проти України.
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