Це було жахливо. Що відомо про переговори Трампа щодо Гренландії

За словами інсайдерів, очільник Білого дому Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у жорсткій формі заявив, що серйозно налаштований взяти Гренландію під контроль США.
Головні тези:
- Аргументи Метте Фредеріксен не змогли переконати Дональда Трампа.
- Європейські лідери спочатку вважали заяви Трампа про Гренландію переговорним трюком, проте жорстка поведінка президента розбила їхні сподівання.
Що відомо про переговори Трампа з прем’єркою Данії
Анонімні джерела розповіли журналістам, що 45-хвилинна розмова відбулася минулого тижня ще до інавгурації Трампа.
Однак, що важливо розуміти, Білий дім про ці переговори офіційно не повідомляв.
Фредеріксен вкотре нагадала новому президенту США про те, що острів, який є автономною територією Данії, не продається. Однак заява прем’єрка не зупинила Дональда Трампа.
Згідно з даними інсайдерів, бесіда пройшла дуже погано.
Головна проблема полягала в тому, що очільник Білого дому був агресивним і конфронтаційним після коментарів лідерки Данії.
Окрім того, він проігнорував її пропозицію про більшу співпрацю щодо військових баз і розробки корисних копалин.
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Що цікаво, європейські лідери доволі довго розраховували на те, що заяви Трампа про намір встановити контроль над Гренландією з міркувань "національної безпеки" були переговорним трюком.
В ЄС вірили, що президент США таким чином хотів посилити вплив на НАТО, Росію і Китай. Проте саме жорсткі телефонні перемовини із Фредеріксен "зруйнував ці надії".
Ще один інсайдер додав, що "данці абсолютно налякані" тим, що відбувається.
Як виявилося, очільник Білого дому навіть "погрожував конкретними заходами проти Данії, такими як цільові тарифи".
Варто звернути увагу на те, що офіс прем'єр-міністерки Данії заявив, що "не визнає інтерпретацію розмови, надану анонімними джерелами".
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