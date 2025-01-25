Это было ужасно. Что известно о переговорах Трампа касательно Гренландии

По словам инсайдеров, глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в жесткой форме заявил, что серьезно настроен взять Гренландию под контроль США.
Главные тезисы
- Аргументы Мэтте Фредериксен не смогли убедить Дональда Трампа.
- Европейские лидеры первоначально считали заявления Трампа о Гренландии переговорным трюком, однако жесткое поведение президента разбило их надежды.
Что известно о переговорах Трампа с премьером Дании
Анонимные источники рассказали журналистам, что 45-минутный разговор состоялся на прошлой неделе еще до инаугурации Трампа.
Однако, что важно понимать, Белый дом об этих переговорах официально не сообщал.
Фредериксен в очередной раз напомнила новому президенту США о том, что остров, являющийся автономной территорией Дании, не продается. Однако заявление премьера не остановило Дональда Трампа.
Согласно данным инсайдеров, беседа прошла очень плохо.
Главная проблема заключалась в том, что глава Белого дома был агрессивным и конфронтационным после комментариев лидера Дании.
Кроме того, он проигнорировал ее предложение о большем сотрудничестве по военным базам и разработке полезных ископаемых.
В Евросоюзе нарастает паника
Что интересно, европейские лидеры довольно долго рассчитывали на то, что заявления Трампа о намерении установить контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности были переговорным трюком.
В ЕС верили, что президент США таким образом хотел усилить влияние на НАТО, Россию и Китай. Однако именно жесткие телефонные переговоры с Фредериксеном "разрушил эти надежды".
Еще один инсайдер добавил, что "датчане абсолютно напуганы" происходящим.
Как оказалось, глава Белого дома даже "угрожал конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы".
Следует обратить внимание на то, что офис премьер-министра Дании заявил, что "не признает интерпретацию разговора, предоставленную анонимными источниками".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-