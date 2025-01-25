Это было ужасно. Что известно о переговорах Трампа касательно Гренландии

По словам инсайдеров, глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в жесткой форме заявил, что серьезно настроен взять Гренландию под контроль США.

Что известно о переговорах Трампа с премьером Дании

Анонимные источники рассказали журналистам, что 45-минутный разговор состоялся на прошлой неделе еще до инаугурации Трампа.

Однако, что важно понимать, Белый дом об этих переговорах официально не сообщал.

Фредериксен в очередной раз напомнила новому президенту США о том, что остров, являющийся автономной территорией Дании, не продается. Однако заявление премьера не остановило Дональда Трампа.

Согласно данным инсайдеров, беседа прошла очень плохо.

Главная проблема заключалась в том, что глава Белого дома был агрессивным и конфронтационным после комментариев лидера Дании.

Кроме того, он проигнорировал ее предложение о большем сотрудничестве по военным базам и разработке полезных ископаемых.

Это было ужасно… Трамп был очень жестким. Это был холодный душ. Раньше было тяжело воспринимать это серьезно. Но теперь я думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

В Евросоюзе нарастает паника

Что интересно, европейские лидеры довольно долго рассчитывали на то, что заявления Трампа о намерении установить контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности были переговорным трюком.

В ЕС верили, что президент США таким образом хотел усилить влияние на НАТО, Россию и Китай. Однако именно жесткие телефонные переговоры с Фредериксеном "разрушил эти надежды".

Намерения были очень четкими. Они хотят этого. Датчане сейчас находятся в кризисном состоянии, — сообщил еще один анонимный источник. Поделиться

Еще один инсайдер добавил, что "датчане абсолютно напуганы" происходящим.

Как оказалось, глава Белого дома даже "угрожал конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы".