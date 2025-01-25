У Путина есть ахиллесовая пятка. Как Трамп может остановить войну

Дональда Трамп вернулся в Белый дом в критический для России момент – ее экономика находится на грани краха. Новый президент США располагает всеми возможными инструментами, чтобы уничтожить экономику страны-агрессорки и остановить захватническую войну диктатора Владимира Путина против Украины.

Трамп заинтересован в усилении давления на Россию

Журналист и политический обозреватель Бен Марлоу обращает внимание на то, что через несколько часов после инаугурации Трампа, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

В ходе него они договорились вывести сотрудничество России и Китая на "новый уровень".

Что интересно, это странное "стечение обстоятельств" в Кремле пытаются представить как случайность.

По словам Бена Марлоу, на самом деле возвращение решительного Дональда Трампа, цель которого воскресить американскую силу в мире, пугает Путина и Си.

Ни для кого не секрет, что новый президент США уже пригрозил Пекину пошлинами, назвав его "нарушителем", а Кремлю заявил, что его ждут "большие проблемы", если война против Украины не будет остановлена.

Введение санкций против Китая — это одно дело, но экономическое давление на Москву, которая продолжает войну у европейских границ, станет ярким доказательством восстановленного могущества США, — подчеркнул Марлоу. Поделиться

Какая ахиллесова пята есть у Путина

По мнению экономиста Тимоти Эша, страна-агрессорка РФ должна платить огромные средства за критический импорт и предлагать скидки на свой экспорт.

Он также обратил внимание на то, что инфляция и рост ставок Центробанка указывает на слабость экономики России.

Нельзя также игнорировать тот факт, что дополнительное давление создает зависимость Москвы от доходов продажи нефти и газа.

Более того, Россия использует теневой танкерный флот для обхода санкций. По словам экономиста Робина Брукса, эти нефтяные танкеры являются ахиллесовой пятой Путина, и новые ограничения по этому флоту, введенные США и Великобританией, нанесли значительный удар по экономике РФ. Поделиться

По словам иностранных экономистов, если Трамп все-таки усилит санкции против РФ, то он точно сможет разрушить экономику России и остановить ее войну против Украины.