У Трампа впервые раскрыли сценарий завершения войны РФ против Украины
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Политика
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У Трампа впервые раскрыли сценарий завершения войны РФ против Украины

Трамп
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Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что молниеносный обвал цены на нефть заставит российского диктатора Владимира Путина остановить войну против Украины.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп избрал стратегию завершения войны России против Украины с помощью влияния на экономику РФ и дипломатии.
  • Снижение цены на нефть заставит Путина сесть за стол переговоров.

Трамп знает, как остановить Путина

С заявлением по этому поводу выступил спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.

По словам последнего, он провел беседу с американским лидером Дональдом Трампом утром 24 января. Они обсуждали способы окончания войны России против Украины.

Новый глава Белого дома считает, что война не завершится только событиями в поле боя. По мнению Трампа, ключевую роль в этом процессе играет дипломатия и экономика.

Кит Келлог обращает внимание на то, что ключевым фактором является цена нефти, остающаяся главным источником наполнения российского бюджета. Что важно понимать, цена нефти составляет примерно 70 долларов за баррель.

Россия получает миллиарды долларов денег по продаже нефти... Что, если бы вы снизили его до 45 долларов за баррель, что составляет ее себестоимость? Это он сказал вчера, когда выступал перед людьми в Давосе. И вот из этого следует президент. Он исходит из экономики и дипломатии, общаясь с северокорейцами или китайцами. И вот как мы закончим эту войну.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России

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Это известие также официально подтвердил Кит Келлог. Последний подчеркнул, что Дональд Трамп рассмотрит возможность закупки американского оружия для ВСУ за счет доходов от замороженных российских активов.

Келлог также обратил внимание на то, что главный замысел заключается в том, чтобы не только усилить Украину в войне против России, а также укрепить американскую оборонную промышленность.

Мы много раз обсуждали использование замороженных российских активов для покупки американского оружия, — подчеркнул спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ.

По его словам, озвученный сценарий может стать частью всеохватывающего решения.

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