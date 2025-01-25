"Слава Богу". Зеленский отреагировал на новое решение Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на данные, что команда Дональда Трампа остановила на 90 дней выдачу большинства действующих грантов иностранной помощи. По словам главы государства, новый президент США не отменял военную помощь нашей стране.

Трамп не заблокировал военную помощь для Украины

С заявлением по этому поводу украинский лидер выступил во время пресс-конференции со своей молдавской коллегой Майей Санду.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что военная помощь Украине со стороны США пока не остановлена.

Я знаю есть большое количество институтов во всем мире, которые поддерживали ранее правительством США. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина. И то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена, Слава Богу Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, Госдеп США остановил исполнение грантов по зарубежной помощи.

По словам журналистов, это якобы касалось всех стран, кроме Израиля и Египта.

Однако впоследствии в Минобороны Штатов заявили журналистам, что указ Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине.

Трамп рассмотрит новый вариант военной помощи для Украины

Об этом сообщил специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

По его словам, Дональд Трамп рассмотрит возможность закупки американского оружия для ВСУ за счет доходов от замороженных российских активов.

Келлог также обратил внимание на то, что главный замысел заключается в том, чтобы не только усилить Украину в войне против России, а также укрепить американскую оборонную промышленность.

Мы много раз обсуждали использование замороженных российских активов для покупки американского оружия. Кит Келлог Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и РФ

Что важно понимать, этот сценарий может стать частью комплексного решения.