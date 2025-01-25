"Слава Богу". Зеленський відреагував на нове рішення Трампа

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на дані про те, що команда Дональда Трампа зупинила на 90 днів видачу більшості чинних грантів іноземної допомоги. За словами глави держави, новий президент США не скасовував військову допомогу для нашої країни.

Трамп не заблоковував військову допомогу для України

З заявою з цього приводу український лідер виступив під час пресконференції зі своєю молдовською колегою Маєю Санду.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що військова допомога Україні з боку США наразі не зупинена.

Я знаю є велика кількість інституцій у всьому світі, які підтримували раніше урядом США. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, Слава Богу. Володимир Зеленський Президент України

Що важливо розуміти, Держдеп США зупинив виконання грантів із закордонної допомоги.

За словами журналістів, це нібито стосувалося усіх країн, окрім Ізраїлю та Єгипту.

Однак згодом у Мінобороні Штатів заявили журналістам, що указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні.

Трамп розгляне новий варіант військової допомоги для України

Про це повідомив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

За його словами, Дональд Трамп розгляне можливість закупівлі американської зброї для ЗСУ коштом доходів від заморожених російських активів.

Келлог також звернув увагу на те, що головний замисел полягає в тому, щоб не лише посилити Україну у війні проти Росії, а також зміцнити американську оборонну промисловість.

Ми дуже багато разів обговорювали використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї. Кіт Келлог Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ

Що важливо розуміти, згаданий сценарій може стати частиною комплексного рішення.