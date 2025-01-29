США передали Украине дефицитные ракеты для Patriot

Американские власти предоставили Силам обороны Украины около 90 ракет для систем ПВО Patriot, которые ранее хранились в Израиле.

Что известно о новой помощи США для Украины

По словам официального представителя Пентагона, эта поставка состоялась при посредничестве Штатов.

Согласно данным журналистов, Израиль эксплуатировал эти системы противовоздушной обороны более 30 лет, прежде чем в апреле вывести их из строя.

Обсуждение потенциального предоставления ракет Украине продолжалось с лета 2024 года, когда команда бывшего президента Джо Байдена пыталась обеспечить Киев дополнительными средствами ПВО для защиты от атак России.

Что важно понимать, Силы обороны Украины отчаянно нуждаются в большей ракете Patriot, поскольку армия РФ регулярно наносит ракетные и дроновые удары, испытывая на прочность ее систему противовоздушной обороны.

Журналисты обращают внимание, что ракеты Patriot США сначала передали Израилю, а уже оттуда они отправились в Украину.

Израиль подтвердил намерение предоставить оружие Украине

21 января состоялись переговоры посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с замминистра иностранных дел Государства Израиль Шаррен Хаскель.

В ходе встречи стало известно, что официальный Тель-Авив готов передать ВСУ оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля.

По мнению обеих сторон, указанная инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются страны.

Украинские власти рассчитывают на положительное решение этого вопроса.

Что важно понимать, за последние три года войны РФ против Украины Израиль официально оказывал Украине только гуманитарную помощь.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский обратил внимание на то, что обе страны стали лучше понимать друг друга на протяжении последних лет.