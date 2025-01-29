Зеленський оцінив підхід Трампа щодо завершення війни

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він високо оцінив позицію нового президента США Дональда Трампа стосовно завершення війни РФ проти України та стримування російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Український президент вважає риторику Трампа справедливою та чесною.
- Дональд Трамп висунув ультиматум Путіну стосовно зупинки війни з загрозою жорстких економічних наслідків.
Зеленському подобається підхід Трампа
Як зазначає глава держави, він вважає риторику нового очільника Білого дому "справедливою та чесною".
Глава держави звернув увагу на те, що за час повномасштабного вторгнення Силам оборони України вдалося повернути під свій контроль половину тимчасово окупованих територій.
Згідно з останніми даними, які оприлюднила ООН, з моменту початку війни в Україні загинуло понад 12 300 мирних жителів, зокрема понад 650 дітей.
Що відомо про ультиматум Трампа
Як відомо, нещодавно Дональд Трамп опублікував у Truth Social жорсткий ультиматум, вимагаючи у Путіна домовитися або готуватися до жорстких економічних наслідків.
На цю заяву одразу відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.
Останній почав стверджувати, що війна Росії проти України нібито не залежить від світових цін на нафту.
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