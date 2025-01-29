Зеленський оцінив підхід Трампа щодо завершення війни

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він високо оцінив позицію нового президента США Дональда Трампа стосовно завершення війни РФ проти України та стримування російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленському подобається підхід Трампа

Як зазначає глава держави, він вважає риторику нового очільника Білого дому "справедливою та чесною".

Це саме те, чого боїться Путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна, — заявив Зеленський у ексклюзивному інтерв’ю Шону Ханніті для Fox News. Поширити

Глава держави звернув увагу на те, що за час повномасштабного вторгнення Силам оборони України вдалося повернути під свій контроль половину тимчасово окупованих територій.

Ми хотіли б добитися справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок. Володимир Зеленський Президент України

Згідно з останніми даними, які оприлюднила ООН, з моменту початку війни в Україні загинуло понад 12 300 мирних жителів, зокрема понад 650 дітей.

Що відомо про ультиматум Трампа

Як відомо, нещодавно Дональд Трамп опублікував у Truth Social жорсткий ультиматум, вимагаючи у Путіна домовитися або готуватися до жорстких економічних наслідків.

Вирішіть питання зараз і зупиніть цю безглузду війну! БУДЕ ЛИШЕ ГІРШЕ. Якщо ми не укладемо угоду, незабаром, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на будь-що, що продається Росією Сполученим Штатам і іншим країнам-союзницям. Дональд Трамп Президент США

На цю заяву одразу відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.

Останній почав стверджувати, що війна Росії проти України нібито не залежить від світових цін на нафту.