Путін хоче "виділити людей" для переговорів із Зеленським
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Путін хоче "виділити людей" для переговорів із Зеленським

Путін
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Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що готовий до переговорів з Україною щодо завершення війни і може "виділити людей", які будуть ці переговори вести.

Головні тези:

  • Путін дав зрозуміти, що не збирається зустрічатися з Зеленським.
  • Український лідер ухвалив рішення про неможливість переговорів з російським диктатором ще у 2022 році.

Путін не хоче проводити особисті перемовини з Зеленським

За словами російського диктатора, "вести переговори можна з ким завгодно”.

Попри це, він почав цинічно брехати, що український лідер Володимир Зеленський начебто через свою “нелегітимність” не може нічого підписувати.

Але якщо він (Зеленський — ред.) хоче брати участь у переговорах, то я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Нелегітимний президент РФ почав стверджувати, що питання полягає в остаточному підписанні документів.

Це дуже важливе питання, яке має гарантувати безпеку і України, і Росії на серйозну тривалу історичну перспективу. Не повинно бути жодного промаху, жодної неузгодженості.

Що важливо знати про рішення Зеленського

За словами українського лідера Володимира Зеленського, у 2022 році він ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Таким чином глава держави хотів зупинити сепаратизм, оскільки Кремль намагався тиснути на Україну через "багато різних коридорів", які Україна не могла контролювати.

4 жовтня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість вести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.

У документі мовилося, що РНБО вирішила "констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В.Путіним".

Однак там не було вказано, кому саме заборонено вести відповідні переговори.

Офіційна Москва багато разів критикувала це рішення й вимагали його переглянути.

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