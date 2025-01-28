"Неприємна новина". Україна готується до термінових перемовин із США

Українська влада анонсувала консультації зі США через рішення команди Дональда Трампа заморозити фінансування гуманітарної та іншої допомоги для України.

В ОП анонсували консультації зі США

З заявою з цього приводу виступила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Щодо призупинення фінансування USAID: Так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Ірина Верещук Заступниця глави Офісу президента України

На переконання Ірини Верещук, на гуманітарному напрямку вдасться все стабілізувати.

Окрім того, вона анонсувала предметні консультації з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні.

За словами заступниці глави ОПУ, це станеться найближчим часом.

Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання. Поширити

Що відомо про рішення влади США щодо України

Як уже згадувалося раніше, глава Держдепу США Марко Рубіо наказав призупинити всі нові виплати іноземної допомоги, поки вони підлягатимуть перевірці.

Експерти звертають увагу на те, що без дозволу шефа американської дипломатії такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

Що важливо розуміти, у розпорядженні Марко Рубіо є деякі винятки, зокрема щодо військового фінансування Ізраїлю та Єгипту, а також іноземної надзвичайної продовольчої допомоги.