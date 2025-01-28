"Неприємна новина". Україна готується до термінових перемовин із США

Українська влада анонсувала консультації зі США через рішення команди Дональда Трампа заморозити фінансування гуманітарної та іншої допомоги для України.
Головні тези:
- Україна шукає вихід після замороження фінансування з боку США.
- Заступниця глави Офісу президента впевнена, що гуманітарний напрямок буде стабілізовано шляхом консультацій.
- Рішення про зупинення фінансування гуманітарних проєктів в Україні викликає обурення і стурбованість.
В ОП анонсували консультації зі США
З заявою з цього приводу виступила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
На переконання Ірини Верещук, на гуманітарному напрямку вдасться все стабілізувати.
Окрім того, вона анонсувала предметні консультації з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні.
За словами заступниці глави ОПУ, це станеться найближчим часом.
Що відомо про рішення влади США щодо України
Як уже згадувалося раніше, глава Держдепу США Марко Рубіо наказав призупинити всі нові виплати іноземної допомоги, поки вони підлягатимуть перевірці.
Експерти звертають увагу на те, що без дозволу шефа американської дипломатії такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.
Що важливо розуміти, у розпорядженні Марко Рубіо є деякі винятки, зокрема щодо військового фінансування Ізраїлю та Єгипту, а також іноземної надзвичайної продовольчої допомоги.
Попри це, військова допомога США не підпадає під дію наказу про заморожування та продовжує надходити до України згідно з рішеннями попередньої адміністрації Джо Байдена.
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