Усі шоковані. Пентагон заморозив укладання нових армійські контрактів

Новий очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет зупинив укладання всіх нових армійських контрактів, а також запити на нові програми. За словами журналістів, в оборонній промисловості усі шоковані цим неочікуваним рішенням.

Що відомо про рішення глави Пентагона

Журналісти звертають увагу на те, що офіційно рішення Піта Гегсета ще не було оприлюднене.

Як стверджують інсайдери видання, оголошена Пентагоном пауза може тривати лише 10 днів.

Однак є інші дані, які вказують на те, що вона може затягнутися на місяці.

На переконання експертів, такий крок є необхідним для переоцінки потреб військових і системи закупівель.

Окрім того, наголошується, що призупинення частково пов'язане з переглядом положень про різноманітність, рівність та інклюзивність у контрактах.

Як Гегсет ставиться до України

За словами нового очільника Пентагона, адміністрація Дональда Трампа усвідомлює природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.

Під час слухань у Сенаті США сенатор Ангус Кінг попросив Піта Гегсета озвучити його позицію щодо України.

Американських політиків обурив факт того, останній не згадав про війну в короткому вступному слові.

Гегсет звернув увагу на те, що йдеться про політичне рішення на рівні Дональда Трампа, який "дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би бачити припинення цього конфлікту".

Ми знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б бачити його (вирішення. — ред.) якомога вигіднішим для українців. Але ця війна повинна припинитись. Поширити

Як уже згадувалося раніше, голосування за Гегсета — ветерана війн в Іраку та Афганістані та ведучого Fox News — зіпсувала низка скандалів, повʼязаних із вживанням алкоголю та нібито домагань до жінок.