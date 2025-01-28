Все шокированы. Пентагон заморозил заключение новых армейских контрактов

Новый глава Министерства обороны США Пит Хегсет остановил заключение всех новых армейских контрактов, а также запросы на новые программы. По словам журналистов, в оборонной промышленности все шокированы этим неожиданным решением.

Что известно о решении главы Пентагона

Журналисты обращают внимание на то, что официально решение Пита Хегсета еще не было обнародовано.

Как утверждают инсайдеры издания, объявленная Пентагоном пауза может занять всего 10 дней.

Однако есть и другие данные, указывающие на то, что она может затянуться на месяцы.

По убеждению экспертов, такой шаг необходим для переоценки потребностей военных и системы закупок.

Кроме того, указано, что приостановка частично связана с пересмотром положений о разнообразии, равенстве и инклюзивности в контрактах.

Как Хегсет относится к Украине

По словам нового главы Пентагона, администрация Дональда Трампа осознает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.

Во время слушаний в Сенате США сенатор Ангус Кинг попросил Пита Хегсета озвучить его позицию касательно Украины.

Американских политиков возмутил факт того, что последний не упомянул о войне в коротком вступительном слове.

Хегсет обратил внимание на то, что речь идет о политическом решении на уровне Дональда Трампа, который "очень ясно дал понять, что хотел бы видеть прекращение этого конфликта".

Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть его (решение. — ред.) как можно более выгодно для украинцев. Но война должна прекратиться. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, голосование за Хегсета — ветерана войн в Ираке и Афганистане и ведущего Fox News — подпортилоряд скандалов, связанных с употреблением алкоголя и насилием над женщинами.